Uklon уперше прокоментував угоду про продаж Київстару

Компанія Uklon офіційно підтвердила, що веде переговори з Київстаром щодо можливого придбання. Також стало відомо, що зміниться, якщо угоду буде укладено.

Uklon підтвердив переговори з Київстар

Як зазначив СЕО Uklon Сергій Гришков для AIN, угода стане можливою лише після отримання дозволу від Антимонопольного комітету та завершення інших необхідних процедур, інформує 24 Канал.

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За останні роки ми отримували різні інвестиційні пропозиції, але саме зараз переговори з Київстар вийшли на якісно новий рівень. Наразі ми говоримо про намір укласти угоду після отримання погодження зі сторони АМКУ та завершення всіх інших етапів,

– зазначив Гришков.

За його словами, "існує спільний інтерес зі сторони обох компаній". Зокрема, якщо угоду буде укладено, інвестиції планують спрямувати на розвиток цифрових сервісів Uklon, вихід на нові ринки та розширення команди.

Чому Uklon цікавий Київстар

Гришков наголосив, що поява такого стратегічного інвестора, як Київстар та VEON, відкриє для компанії нові можливості та сприятиме інноваційному розвитку.

Мовляв, Київстар має досвід, ресурси та передові технології, які допоможуть зробити сервіс Uklon ще зручнішим для райдерів, водіїв та бізнес-клієнтів.

Зауважте. СЕО Uklon наголосив, що структура компанії та менеджмент залишаться без змін.

Гришков сподівається, що ця угода дозволить Uklon посилити свої позиції на ринку та створити ще більш якісний і технологічний продукт.