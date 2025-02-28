Чому це важливо

"Татнєфть" відіграє ключову роль у фінансуванні військово-промислового комплексу країни-агресора. Компанія сплачує значні податки до бюджету Росії, а її продукція, включаючи авіаційний керосин і дизельне паливо, використовується у війні проти України, інфорує 24 Канал з посиланням на Мін'юст.

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Зокрема, один із головних проєктів групи – нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" у Нижньокамську (Татарстан, Росія) – забезпечує виробництво пального, яке постачається на військові підприємства країни-агресора.

Що конфіскувала Україна

За рішенням суду, в дохід держави передано корпоративні права трьох компаній, які належали "Татнєфть":

100% статутного капіталу ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА"

92,98% ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ"

88,97% ТОВ "ПОЛТАВА-КАПІТАЛ"

Ці підприємства володіють: нафтобазами; мережею автозаправних станцій; нежитловими будівлями; земельними ділянками; автопарком бензовозів. Об'єкти розташовані на території Харківської та Полтавської областей.

Важливо! Це черговий крок у конфіскації російських активів в Україні. Раніше наша держва вже націоналізувала низку підприємств, які належали компаніям з Росії. Заходи спрямовані на ослаблення російської економіки та обмеження її фінансових ресурсів для ведення війни.