Березень став найуспішнішим місяцем для ІТ-експорту України у 2025-му

​У березні 2025 року експорт ІТ-послуг з України продемонстрував позитивну динаміку, збільшившись на 9,7% порівняно з лютим. Позитивна динаміка березня свідчить про поступове відновлення галузі після спаду.

Експорт зростає

Згідно з даними Національного банку України, це зростання принесло додаткові 53 мільйони доларів до бюджету країни, передає 24 Канал з посиланням на DOU.

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Загальний обсяг експорту комп'ютерних послуг у березні склав 598 мільйонів доларів, що на 15% більше, ніж у березні 2022 року.

У першому кварталі 2025 року (січень–березень) загальний обсяг експорту ІТ-послуг досяг майже 1,7 мільярда доларів.

Зауважте. Хоча це на 16% менше, ніж за аналогічний період 2022 року, позитивна динаміка березня свідчить про поступове відновлення галузі після спаду, спричиненого повномасштабною війною.​

Роль ІТ-експорту

ІТ-індустрія залишається одним із ключових експортно-орієнтованих секторів економіки України. У березні 2025 року комп'ютерні послуги становили 43% у структурі загального експорту послуг країни.

Попри позитивні тенденції, галузь продовжує стикатися з низкою викликів, зокрема:​

Процедура бронювання ІТ-фахівців, яка лише частково враховує специфіку індустрії.​

Обмеження на короткострокові відрядження за кордон для чоловіків, які обіймають ключові посади в компаніях.​

Ці фактори можуть впливати на подальший розвиток та конкурентоспроможність українського ІТ-сектору на міжнародному ринку.