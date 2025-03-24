Український IT-ринок: падіння експорту, перспективи зростання, які фахівці заробляють найбільше
- Експорт українських IT-послуг у 2024 році склав 6,45 мільярдів доларів, що на 4,2% менше, ніж у 2023 році, але частка в загальному експорті послуг залишається високою.
- Найбільші імпортери українських IT-послуг: США (37,2% експорту), Велика Британія, Мальта, ОАЕ; зростання обсягів замовлень з Кіпру, Ізраїлю, Польщі та Естонії.
Українська ІТ-галузь другий рік поспіль демонструє зниження експортного виторгу. За даними Нацбанку, у 2024 році експорт IT-послуг склав 6,45 мільярдів доларів, що на 4,2% менше, ніж у 2023-му.
Другий рік поспіль падіння експорту
Роком раніше падіння становило 8,5%. Попри це, частка експорту ІТ-послуг залишається значною – 37,4% у загальному експорті послуг країни та 11,5% у загальному експорті. Детально про ситуацію на ринку, розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження IT Ukraine Association.
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ІТ-сектор продовжує бути важливою складовою економіки завдяки глобальній орієнтації, гнучкості та мінімальній залежності від фізичної інфраструктури.
Найбільші компанії та їхні доходи
Основним рушієм українського ІТ-ринку залишаються сервісні компанії. Найбільші прибутки у 2024 році отримали:
- EPAM Ukraine – 468,2 мільйона доларів;
- GlobalLogic Ukraine – 288,9 мільйона доларів;
- SoftServe – 169,4 мільйона доларів.
Зауважте. Загальний виторг українських ІТ-компаній, включаючи експорт і внутрішні продажі, сягнув 6 мільярдів, що на 0,2 мільярда доларів більше, ніж у 2023 році, та на 0,1 мільярда доларів більше довоєнного 2021-го.
Географія експорту: основні замовники
Лідером серед імпортерів українських ІТ-послуг традиційно залишаються США, на які припадає 37,2% експорту (2,3 мільярда доларів).
Однак обсяги замовлень з цієї країни знижуються третій рік поспіль (у 2022 році – 2,97 мільярда доларів, у 2023 році – 2,6 мільярда),
– ідеться у дослідженні.
Другу позицію у 2024 році посіла Велика Британія (565 мільйонів доларів, 8,8%), випередивши Мальту (501 мільйон доларів, 7,8%). У десятку лідерів увійшли ОАЕ (138 мільйонів, 2,1%), витіснивши Нідерланди.
Обсяги замовлень в абсолютних значеннях зросли з:
- Кіпру – 394 мільйони доларів (+32 мільйони);
- Ізраїлю – 297 мільйонів доларів (+4 мільйони);
- Польщі – 166 мільйонів доларів (+4 мільйони);
- Естонії – 166 мільйонів доларів (+8 мільйонів).
Ситуація на ринку праці: зарплати та попит
Ринок праці у 2023 році зазнав скорочення вакансій та зниження зарплат. Водночас у 2024 році спостерігається тенденція до зростання доходів у низці сфер. Найбільше зростання відбулося у:
- Data Analyst – +25%;
- Кібербезпека – +22%;
- Data Scientist – +17%;
- Маркетинг – +13%;
- Product Owner – +8%.
Найвищі зарплати серед технічних спеціальностей мають:
- Solution Architect – 7600 доларів;
- Фахівці зі штучного інтелекту – 6800 доларів;
- ML-інженери – 3700 доларів.
У структурі ринку переважають ФОПи (258 тисяч), офіційно працевлаштовані 51 тисяча людей, ще 35 тисяч мають гіг-контракти.
Стартап-екосистема – динаміка зростання
Український стартап-ринок входить до трійки найбільш швидкорослих у Центральній та Східній Європі. Кількість активних стартапів у 2024 році перевищила 2600, що втричі більше, ніж у 2020 році.
Найуспішніші стартапи за обсягом залучених інвестицій:
- Creatio (CRM-система) – 200 мільйонів доларів;
- Fintech Farm (фінтех) – 32 мільйони доларів;
- Carmoola (автокредитування) – 19,6 мільйона доларів;
- Jome (рієлторські послуги) – 9,8 мільйона доларів;
- OneNotary, Portal AI, Esper Bionics – по 5 мільйонів доларів.
Варто знати. Серед найбільш перспективних компаній у 2024 році відзначають Promova, Deus Robotics, Wantent, Himera та Osavul.