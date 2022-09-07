Українці купили антидепресантів на майже пів мільярда гривень: які компанії заробили найбільше

За перші 6 місяців 2022 року українці купили антидепресантів на 496 мільйонів гривень, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом це 1,4 мільйона упаковок препаратів для лікування ментального здоров'я.

Зазначається, що найрізкіше зростання продажів було зафіксовано у лютому – одразу на 50%. При цьому, серед 10 фармацевтичних компаній, які заробили на продажах таких препаратів у першому півріччі найбільше, є лише одна українська.

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Різке зростання продажів антидепресантів в Україні

За словами генерального директора компанії "Дарниця" Андрія Обрізана, у категорії препаратів, які використовують для лікування ментального здоров'я, є великий потенціал для зростання. Українці звикли розв'язувати проблеми, пов'язані з ментальним здоров'ям, самостійно.

Так, за дослідженням Gradus Research, від початку повномасштабної війни росії проти України, 57% українців зазнали психічних розладів, і з них лише 13% зверталися за професійною медичною допомогою.

Очільники фармацевтичних компаній зазначають, що чим довше триватимуть воєнні дії, тим більше зростатимуть продажі антидепресантів. Очікується, що за підсумками 2022 року обсяг продажів таких препаратів може скласти близько 1 мільярда гривень. Експерти припускають, що якби з країни не виїхали кілька мільйонів українців, продажі антидепресантів зросли б щонайменше на 70%.

Хто вже заробив на антидепресантах найбільше

За даними консалтингової компанії "Бізнес-Кредит", за перше півріччя 2022 року лідерами у продажах антидепресантів в Україні стали такі компанії:

"Фарма Старт" (Acino Group) – 102,9 мільйона гривень;

Lundbeck – 72,9 мільйона гривень;

Pfizer – 50 мільйонів гривень;

Egis Pharmaceuticals – 31,5 мільйона;

Angelini Francesco – 29,8 мільйона;

Medochemie – 28,4 мільйона;

Rivopharm – 22,4 мільйона;

Teva Pharmaceutical Industries – 18,6 мільйона;

Farmlyga – 14,4 мільйона;

Sandoz – 14,4 мільйона гривень.

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