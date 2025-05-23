Після готелю Україна та Парусу: власник NAVI купує найбільший виставковий центр України

Власник бізнес-центру "Парус", готелю "Україна" та кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа отримає контроль над "Міжнародним виставковим центром" (МВЦ) в Києві.

Кріппа купує контрольний пакет МВЦ

Про це повідомив Антимонопольний комітет України, який надав відповідний дозвіл, передає 24 Канал.

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Згідно з повідомленням, кіпрська компанія Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефіціаром якої є Кріппа, зможе придбати A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd – компанію, якій належать 50,04% ТОВ "МВЦ".

Серед інших співвласників МВЦ – Анатолій і Віктор Ткаченки, а також венчурний фонд "Асборн", бенефіціаром якого є Марина Дорохіна, донька відомого девелопера Вагіфа Алієва.

83 мільйони виручки

У 2024 році виручка МВЦ зросла на 71,4% і сягнула 83 мільйони гривень. За даними на сайті компанії, загальна площа комплексу – понад 73 тисяч квадратних метра, з яких майже 39 квадратних метра – виставкові зали. Об'єкт вважається найбільшим виставковим майданчиком України.