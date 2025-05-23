Після готелю Україна та Парусу: власник NAVI купує найбільший виставковий центр України
- Максим Кріппа, власник NAVI, отримав дозвіл на придбання контрольного пакета "Міжнародного виставкового центру" в Києві через компанію Citadel Ventures Cyprus Limited.
- У 2024 році виручка МВЦ зросла на 71,4% і досягла 83 мільйони гривень, з виставковими залами площею майже 39 тисяч квадратних метрів.
Власник бізнес-центру "Парус", готелю "Україна" та кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа отримає контроль над "Міжнародним виставковим центром" (МВЦ) в Києві.
Кріппа купує контрольний пакет МВЦ
Про це повідомив Антимонопольний комітет України, який надав відповідний дозвіл, передає 24 Канал.
Дивіться також Хто може отримати 400 заправок Коломойського: готують оренду з правом викупу
Згідно з повідомленням, кіпрська компанія Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефіціаром якої є Кріппа, зможе придбати A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd – компанію, якій належать 50,04% ТОВ "МВЦ".
Серед інших співвласників МВЦ – Анатолій і Віктор Ткаченки, а також венчурний фонд "Асборн", бенефіціаром якого є Марина Дорохіна, донька відомого девелопера Вагіфа Алієва.
83 мільйони виручки
У 2024 році виручка МВЦ зросла на 71,4% і сягнула 83 мільйони гривень. За даними на сайті компанії, загальна площа комплексу – понад 73 тисяч квадратних метра, з яких майже 39 квадратних метра – виставкові зали. Об'єкт вважається найбільшим виставковим майданчиком України.