OnlyFans готують до продажу?

Як повідомляє Bloomberg, це сталося напередодні ймовірного продажу компанії, яку можуть оцінити у 8 мільярдів доларів, інформує 24 Канал.

Інформація про виплати з'явилася у фінансових звітах Fenix International Ltd., лондонської компанії, яка керує платформою.

Наразі Радвінський веде переговори про продаж контрольного пакета акцій консорціуму інвесторів на чолі з американською The Forest Road Company.

Що треба знати про OnlyFans?

OnlyFans заробляє, утримуючи 20% комісії від підписок і продажу контенту – відео, фото чи приватних чатів. Популярність сервісу різко зросла під час пандемії COVID-19, коли до нього масово долучалися як секс-працівники, так і знаменитості у пошуках додаткових доходів.

Хоча більшість матеріалів на платформі мають відвертий характер, тут також працюють автори з нішами фітнесу, кулінарії та лайфстайлу.

Які прибутки компанії?

За підсумками 2024 року дохід OnlyFans склав 1,4 мільярди доларів, прибуток до оподаткування – 684 мільйони доларів. Авторам контенту компанія виплатила 5,8 мільярдів доларів, що на 500 мільйонів доларів більше, ніж у 2023 році.

Загалом на платформі вже понад 4,6 мільйонів акаунтів творців і 377,5 мільйонів підписників.