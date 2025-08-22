Власник платформи OnlyFans Леонід Радвінський отримав рекордні 701 мільйонів доларів дивідендів напередодні потенційного продажу компанії.

OnlyFans готують до продажу?

Як повідомляє Bloomberg, це сталося напередодні ймовірного продажу компанії, яку можуть оцінити у 8 мільярдів доларів, інформує 24 Канал.

Інформація про виплати з'явилася у фінансових звітах Fenix International Ltd., лондонської компанії, яка керує платформою.

Наразі Радвінський веде переговори про продаж контрольного пакета акцій консорціуму інвесторів на чолі з американською The Forest Road Company.

Що треба знати про OnlyFans?

OnlyFans заробляє, утримуючи 20% комісії від підписок і продажу контенту – відео, фото чи приватних чатів. Популярність сервісу різко зросла під час пандемії COVID-19, коли до нього масово долучалися як секс-працівники, так і знаменитості у пошуках додаткових доходів.

Хоча більшість матеріалів на платформі мають відвертий характер, тут також працюють автори з нішами фітнесу, кулінарії та лайфстайлу.

Які прибутки компанії?

За підсумками 2024 року дохід OnlyFans склав 1,4 мільярди доларів, прибуток до оподаткування – 684 мільйони доларів. Авторам контенту компанія виплатила 5,8 мільярдів доларів, що на 500 мільйонів доларів більше, ніж у 2023 році.

Загалом на платформі вже понад 4,6 мільйонів акаунтів творців і 377,5 мільйонів підписників.