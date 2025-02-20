X може залучити нові інвестиції

Якщо фінансування відбудеться, це стане важливим кроком для X після масштабного відпливу користувачів і рекламодавців, що розпочався після покупки компанії Маском. Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує 24 Канал.

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Переговори про залучення коштів тривають, але їхні умови можуть змінитися, а компанія може відмовитися від цього кроку. Це перша спроба X залучити фінансування після того, як Маск зробив компанію приватною.

Водночас у грудні інвестиційна компанія Fidelity знизила оцінку своєї частки в X на 70% від початкової ціни. А тим часом Morgan Stanley нещодавно продав 3 мільярда доларів боргових зобов'язань X без дисконту до номінальної вартості.

Зауважте. Раніше Маск заявив, що пропонував 100 мільярдів доларів за контроль над OpenAI, проте глава компанії Сем Альтман відмовився, натякнувши, що міг би придбати X за 9,74 мільярда доларів.