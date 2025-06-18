Засновник Spotify інвестував 600 мільйонів євро в стартап, який постачає дрони Україні
- Даніель Ек, засновник Spotify, інвестував 600 мільйонів євро в оборонний стартап Helsing, який постачає дрони Україні.
- Helsing має контракти з урядами Великої Британії, Німеччини та Швеції, і за три роки залучив 1,37 млрд євро інвестицій.
Засновник музичного сервісу Spotify Даніель Ек вклав 600 мільйонів євро у компанію Helsing – оборонний стартап зі штаб-квартирою в Німеччині, який зокрема, постачає ударні безпілотники для ЗСУ.
Helsing – не новачок у портфелі Prima Materia
Йдеться про інвестицію фонду Prima Materia, який Ек створив разом із підприємцем Шакілом Ханом, повідомляє Financial Times, передає 24 Канал. Фонд уже інвестував у стартап у 2021 році, за рік до повномасштабної війни.
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"Ми подвоюємо наші зусилля у сфері безпеки", – зазначив Даніель Ек.
Довідково. Helsing, заснована у 2021 році, спеціалізується на розробці оборонних технологій на основі штучного інтелекту. З часом компанія вийшла за межі "софту" і почала створювати власні безпілотники, літаки та підводні апарати. Їхнє виробництво розміщене на півдні Німеччини. Частина техніки вже постачається до України.
Амбіції компанії
Крім українського напрямку, компанія має контракти з урядами Великої Британії, Німеччини та Швеції. Серед інших інвесторів Helsing – шведський оборонний гігант Saab, а також великі венчурні фонди Accel, Lightspeed Ventures, Plural і General Catalyst.
Загалом за три роки стартап залучив 1,37 млрд євро інвестицій і наразі входить до п'ятірки найдорожчих приватних технологічних компаній Європи.