Засновник Spotify інвестував 600 мільйонів євро в стартап, який постачає дрони Україні

Засновник музичного сервісу Spotify Даніель Ек вклав 600 мільйонів євро у компанію Helsing – оборонний стартап зі штаб-квартирою в Німеччині, який зокрема, постачає ударні безпілотники для ЗСУ.

Helsing – не новачок у портфелі Prima Materia

Йдеться про інвестицію фонду Prima Materia, який Ек створив разом із підприємцем Шакілом Ханом, повідомляє Financial Times, передає 24 Канал. Фонд уже інвестував у стартап у 2021 році, за рік до повномасштабної війни.

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"Ми подвоюємо наші зусилля у сфері безпеки", – зазначив Даніель Ек.

Довідково. Helsing, заснована у 2021 році, спеціалізується на розробці оборонних технологій на основі штучного інтелекту. З часом компанія вийшла за межі "софту" і почала створювати власні безпілотники, літаки та підводні апарати. Їхнє виробництво розміщене на півдні Німеччини. Частина техніки вже постачається до України.

Амбіції компанії

Крім українського напрямку, компанія має контракти з урядами Великої Британії, Німеччини та Швеції. Серед інших інвесторів Helsing – шведський оборонний гігант Saab, а також великі венчурні фонди Accel, Lightspeed Ventures, Plural і General Catalyst.

Загалом за три роки стартап залучив 1,37 млрд євро інвестицій і наразі входить до п'ятірки найдорожчих приватних технологічних компаній Європи.