У Китаї будують найбільший у світі автозавод-місто для BYD, його площа більша за Париж – відео

У китайській провінції Хенань триває будівництво грандіозного виробничого центру BYD, який стане найбільшим у світі автозаводом-містом. Його площа сягне 130 квадратних кілометрів — це на 20% більше за Париж і співмірно з територією Сан-Франциско.

Завод-місто будують у Китаї

Наразі на будівництві вже працюють 60 тисяч людей. Такі масштабні проєкти стали можливими завдяки стрімкому фінансовому зростанню BYD. У 2023 році компанія заробила 107 мільярдів доларів, а її чистий прибуток склав 5,44 мільярди доларів. Детальніше про будівництво заводу розповіло видання InsideEVs, передає 24 Канал.

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Завод у Хенані будують у вісім етапів, і після завершення тут працюватимуть понад 200 тисяч осіб, що більше за населення багатьох міст.

На фоні цього мегапроєкту навіть гігафабрики Tesla виглядають скромніше: наприклад, завод Tesla в Неваді займає лише 12,7 км².

Варто знати. Масштабність BYD пояснюється не тільки високим попитом на внутрішньому ринку, а й активною експансією за кордон — минулого року компанія експортувала близько 25% своїх автомобілів. Для ефективної логістики вона навіть створила власний флот величезних кораблів-автовозів.

Коли завершать будівництво

Очікується, що будівництво завершиться вже у 2026 році. Окрім виробничих потужностей, на території передбачені гуртожитки для працівників та зони відпочинку, що створює закриту екосистему.

Масштаби заводу дійсно вражаючі: відео

Однак подібний підхід викликає дискусії, адже раніше компанію вже критикували за умови праці, що нагадують примусову роботу.

Як саме буде організоване життя та робота в цьому гігантському центрі, поки невідомо, але безсумнівно, він стане одним із найвпливовіших у світовій автопромисловості.