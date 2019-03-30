Бути лідером чи ні: Бен Тігелаар про лідерство та інновації
Бен Тігелаар — один з найвідоміших голандських викладачів з ефективного управління. Останні 30 років він вивчав концепцію лідерства. Зараз Бен подорожує, викладає в Гарвардському університеті та продовжує вивчати поведінкову психологію. У минулу суботу Тігелаар прочитав лекцію в бізнес-школі CAPS. 24 канал записав основні ідеї з виступу.
Як керівництво пов'язане з поведінкою людей?
Ми всі зібрались тут, щоб стати кращими керівниками. Проте, для впровадження змін в компанії ви маєте розуміти, як змінюється поведінка окремих людей.
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Запам'ятайте, люди не залишають роботу, вони залишають своїх босів. За даними досліджень, 50% американских працівників звільнялись через поганих керівників.
Що керує змінами поведінки людей?
Згадайте, як ви самі або ваші знайомі намагалися кинути палити. У цей час людину переповнює мотивація і здається, що саме цього разу все точно має вийти. Проте мотивації для зміни поведінки недостатньо.
Під час зміни поведінки працюють 3 фактори:
1. Інформація.
2. Мотивація.
3. Можливість.
Проблема в тому, що навіть у випадку з палінням люди хочуть зробити це занадто швидко. В реальності зміна поведінки вимагає серйозної наполегливості, розуміння мети і терплячості.
Як правильно досягати результату?
Перше. Ставте цілі, які не знаєте як досягти
Друге. Сформулюйте правильні "чому" для ваших цілей. Ви повинні розуміти, навіщо вам їх досягати.
Третє. Якщо у вас більше однієї мети, будьте впевнені, що ви правильно визначили пріоритети.
Викладачів з ефективного управління Бен Тігелаар
Як впроваджувати зміни в компанії?
Зміни не відбуваються миттєво. Все трапляється крок за кроком, тому не засмучуйтесь, коли все йде не за планом. Порівняйте Facebook 5 років тому та зараз. Все, чого компанія досягла за цей час, стало можливим лише поступовими зусиллями.
Проте будьте обережні з наполегливістю. Вона – наче кава. Одна чашка допоможе сконцентруватися, а 5 – зроблять вас надто нервовим.
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Про зміни та мотивацію
Зміни – це завжди про навчання. У вас має бути мета, досягнувши якої, ви навчитеся чомусь новому. Щоб справді впровадити зміни, трансформуйте процес навчання в рутину і навчіться справлятися з нею. Спитайте себе: "Чому я буду вчитися наступні декілька місяців?"
Як стати хорошим лідером?
Перше. Будьте насамперед людиною. Тим, хто бажає зранку "Гарного дня!", розважається та не боїться бути незручним.
Друге. Помиляйтеся! Якнайбільше помиляйтеся. Помилки – невід'ємна частина навчання. Більше помилок – більше знань.
Третє. Будьте критичні до себе та своєї роботи. В бізнесі важливо мати холодний розум. Якщо здається, що це надто добре, щоб бути правдою – скоріш за все так і є.
Четверте. Ставте собі недосяжні цілі. Такі, щоб протягом декількох місяців ви помилялися, навчалися, знову помилялися і знову навчалися.
Про зміни корпоративної культури
Навряд чи знайдеться багато прихильників корпоративної культури. Звісно, багато людей бажають її змінити, але це буває надто складно. Якщо ви все ж хочете спробувати – почніть з малого. Наприклад, якщо ми думаємо про зміни культури у лікарнях, то кажемо:
Ми маємо бути більш турботливими та привітними до пацієнтів.
Бен Тігелаар
Ми знаємо, що все так і має працювати, але не робимо по-іншому. Почніть з малого – приходьте кожного дня і бажайте всім "Доброго ранку!" і "Гарного дня!". Мине 5 років і ви побачите, як зміниться атмосфера навколо.
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