Бути незалежним музикантом в Америці – істинне лайно, – бас-гітарист The Gitas

Бас-гітарист українсько-американського гурту The Gitas та гарячий американець Сел Рамацціні поділився, як воно – бути незалежним музикантом в Америці.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas.

Бути незалежним музикантом в Америці – це істинне лайно! Ха-ха. Але це й прекрасно. Це виклик і дуже неспокійний досвід, бо тобі доводиться зустрічатися з людьми з усього світу, з музикантами з усього світу. Ти маєш надзвичайно дивовижне життя і відчуваєш все на собі. Отак став на рейки – і поїхав!

– прокоментував Рамацціні.

Сел також розповів, чому проміняв 13 гуртів, у яких працював одночасно, на The Gitas у 2014-му році, коли новоспечений гурт українського музиканта і продюсера Сашка Чемерова саме шукав бас-гітариста. На записній студії Сел просто почув матеріал гранж-бенду і відразу вирішив приєднатись.



Сел Рамацінні кинув 13 гуртів заради The Gitas

"Я закохався в цю музику і перестав працювати в інших бендах, коли познайомився із Сашком і його творчістю! Якщо направду, ті люди не присвячували себе повністю музиці, не мали тої пристрасті, яку мав він. Грати з ним – це те, що я маю робити. Йому мотивації і завзяття не позичати. Тому на першій репетиції я відчув, що буду частиною The Gitas", – розповів американець.

Читайте також: "Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів

Хто такі The Gitas? Українсько-американський гранж-рок-гурт, який заснував український музикант і продюсер, колишній фронтмен культової української групи "Димна Суміш" Сашко Чемеров у 2014-му році в Лос-Анджелесі.

Гурт випустив два альбоми "Beverly Kills"(2017) та "Garland"(2015) і працює над третім.

У 2019-му The Gitas вирушить у світовий тур Аргентиною, Бразилією, Мексикою, Німеччиною, Польщею та Україною.