"Бути воїном – жити вічно": як у Києві згадували героїв Небесної Сотні

З 18 по 21 лютого українці вшановують пам’ять героїв Небесної Сотні, яких було вбито на Євромайдані цими днями шість років тому. Так, увечері 18 лютого відбулася панахида за загиблими та Хода пам'яті. Сайт 24 каналу приєднався до подій – розповідаємо, як це було.

На годиннику – близько 19-ї. У дворі Михайлівського собору збирається чимало людей, як для звичайного вечора вівторка. Багато – у військовій формі та з прапорами України. У їхніх руках – квіти та лампадки. Всередині собору протиснутися зовсім складно. Частину іконостаса закриває плакат з обличчям Ісуса, навколо якого – портрети героїв Небесної Сотні, внизу – цитата з Біблії: "Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх".

Наступні 45 хвилин тут триватиме молебінь за загиблими на Євромайдані шість років тому. А поки що люди перешіптуються між собою, розглядаючи чорно-білі обличчя на банері, запалюють свічки та дивуються кількості небайдужих поруч.



У лютому 2014-го у Михайлівському був польовий шпиталь / 24 канал

"Кому потрібні лампадки, підходьте, будь ласка", – Антоніна, працівниця Музею Революції Гідності, роздає всім охочим скляні фіолетові каганці на виході з собору. Поки ми розмовляємо про ініціативу музею, один за іншим підходять учасники Ходи пам’яті і вже за кілька хвилин лампадок майже не залишається.

Панахида завершилася, тож усі готуються колоною вирушати за наперед оголошеним маршрутом: телефонують рідним, які на молебінь не встигли і чекають на площі, дорослі пояснюють дітям, що відбувається та для чого людям запалені лампадки.



Кожен охочий може безкоштовно взяти лампадку / 24 канал

Вся метушня на Михайлівській площі відбувається під звуки бандури. Музикант акомпонує собі на інструменті, співаючи пронизливу народну пісню з християнськими мотивами та часто повторюваними словами про життя по той бік: "Мимо раю душа йшла, та у рай не зайшла". Музику розбавляють періодичні заклики розбирати лампадки та підпалити свічки в них – вже ініціатива іншого учасника Ходи, який тримає напоготові запальничку.



Бандурист на Михайлівській площі / 24 канал

Близько 20-ї колона вирушає у бік Європейської площі та вулиці Грушевського, де у січні 2014-го убили перших євромайданівців – Сергія Нігояна та Михайла Жизневського. Час від часу люди скандують знайомі усім з Революції Гідності гасла: "Слава Україні – Героям слава", "Слава нації – смерть ворогам", "Україна – понад усе!".

Однак, зважаючи на сумні роковини, все ж частіше звучать покрики "Бути воїном – жити вічно", "Герої не вмирають!" та "Героям Небесної Сотні тричі – слава, слава, слава!".

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Кількасот учасників ходи, серед яких, зокрема, рідні героїв Небесної Сотні та учасники Революції Гідності, між собою обговорюють події тих днів шість років тому. Для багатьох це – можливість зустріти тих, з ким звела їх доля під час Євромайдану та згадати, як це було.

Інші, здебільшого, обговорюють зміни у країні: земельну реформу, рішення Володимира Зеленського і його команди, також – порівнюють нинішній та попередній уряди.



Колона спускається до Європейської площі / 24 канал

Перша зупинка – біля пам'ятного знаку Михайлу Жизневському на вулиці Грушевського. Поруч з портретом героя люди ставлять лампадки і квіти. Кілька людей низько поклоняються та шепочуть "дякую".

Одна жінка, Тетяна Домашенко, тут залишає буклет з короткими біографіями героїв Небесної Сотні та власними віршами, присвяченими їм. Розповідає: це – частина великої книги, авторкою якої вона є. Також жінка переконана: саме з її вірша у 2014-му виникла назва "Небесна Сотня".

"21 лютого 2014 року, коли несли під "Плине кача" ці труни, я там була, на Майдані. І дивлюся – здійнялася зграя голубів у небо. Кажу: "Людоньки, це ж – небесна сотня!". Тоді і вірш написала", – говорить Тетяна, переминаючи у руках гілочку калини.

Згадує жінка, що і за всі дні перебування на Євромайдані час від часу перетиналася з тими, кому згодом присвятила своє творіння:

Хіба хто знав, що це будуть герої Небесної Сотні? От Яків Зайко. Коли 18 лютого я була на Майдані з іконою, він весь час підходив до тієї ікони, молився. Такий сивий чоловік. Того дня його вбили.



Михайло Жизневський став однією з перших жертв розстрілів / 24 канал

"Шість років як в калейдоскопі – все крутилося-вертілося", – ділиться враженнями від плинності часу одна із учасниць ходи. Жінка визнає: все ж за цей період "змінилися і ми, і країна наша". Тут хтось заводить гімн України і наша розмова завершується. Автомобілі, які проїжджають повз колону, сигналять в унісон.



Під час Ходи лунають лозунги часів Майдану та державний гімн / 24 канал

Студент-історик Андрій несе букет білих хризантем.

"Я прийшов сюди, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Вважаю, що вони зробили значний внесок в історію нашої держави. Вони змогли показати та довести, що ми – гідна нація, а не лише точка на мапі цього світу", – пояснює він свою участь у Ході.

Колону супроводжує кілька поліцейських автомобілів, попереду – медики. Всього за порядком стежать близько пів сотні правоохоронців.



За порядком під час Ходи стежить поліція / 24 канал

Ще одна учасниця Ходи, Олена, з колегою приєдналися до колони після роботи:

Ми були весь час на Майдані під час Революції Гідності. Від самого початку і до завершення. Одного дня не були – якраз 18 лютого – мама прийшла з роботи раніше, побачила по телевізору, що там таке робиться, і просто не відпустила. Сьогодні прийшли, щоб згадати тих героїв, які віддали своє життя за краще майбутнє нашої країни.

Чимало людей одягнені у військову форму. Серед них – Тарас, який у 2015 році пішов добровольцем у ЗСУ. На досить банальне для таких подій питання відповідає з посмішкою:

Я ж ідейний. Я і в 2014 році тут був. Правда, не на барикадах, допомагав хлопцям – продукти, сигарети все це. І 18 лютого пам'ятаю. Коли був штурм, я був там он біля Будинку профсоюзів (показує рукою у бік Майдану, – 24). Тоді ще метро перекрили, то довелося пішки три станції іти. А куди діватися було? Допомагали і таксисти тоді, і автобуси возили безкоштовно людей на Майдан. Вся Україна підіймалася.

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Монумент Героям Небесної Сотні – фінальна точка Ходи. Сюди колона доходить о 21-й, як і було заплановано. Люди по черзі кладуть квіти та запалені лампадки біля портретів на граніті. Хтось мовчки хреститься, хтось стає на коліна і не стримує сліз. Чутно негучні "дякую" та "пробачте".



Монумент Героїв Небесної Сотні / 24 канал

З-поміж усього помічаю дитячий малюнок: синя та жовта долоньки, між яким – серце та підпис "Я пам’ятаю". Його автор – семирічний Ілля "Морпіх". "Це – мій позивний", – діловито пояснює хлопчик і розповідає, що насправді малюнків він приніс кілька.

Іллю привела на ходу бабуся Наталя. Він, як виявилося, є наймолодшим волонтером України (і навіть був нагороджений медаллю "За незламність духу" ГО "Медики Майдану").

"З трьох років зі мною волонтерить. У госпіталі був помічником бійців. Хто не хотів їсти – кормив їх з ложечки. Разом їздили на позиції військових, возили допомогу, але зараз лише в Києві – школа", – розповідає жінка.

На пропозицію зробити фото хлопчик одразу погоджується: "Але тільки з бабусею!".



Семирічний Ілля приніс до монументу кілька малюнків / 24 канал

Це – чи не єдина розмова цього вечора, яку можна назвати позитивною. Дивлячись на маленького "Морпіха", хочеться вірити у краще. Тоді як інші діалоги спонукають до роздумів:

Поки винні не покарані, історія буде повторюватися. От сьогодні (18 лютого, – 24) під Золотим обстріл був… Бо не доведені справи до кінця. Донбас повинен повернутися, ну і Крим – безсумнівно. Коли це станеться – тоді і поговоримо про те, чи не зрадили ми наших Героїв.

Люди ще довго не розходяться з алеї Героїв Небесної Сотні. Знайомлять своїх рідних з бойовими побратимами, кілька разів співають гімн та згадують події, які відбувалися "ніби вчора". Насправді ж – цілих шість років тому.

Як відбувалося вшанування Героїв Небесної Сотні / 24 канал