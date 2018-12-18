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      Бутко: На папері Португалія фаворит, однак у грі збірна України спробує довести зворотне

      84 Читать новость на русском
      Богдан Бутко
      Богдан Бутко / ffu.ua

      Захисник "Шахтаря" та збірної України Богдан Бутко оцінив результати жеребкування відбору до Євро-2020, де Україна зіграє проти Португалії, Сербії, Люксембургу та Литви.

      Футболіст у коментарі офіційному сайту ФФУ сказав, що з жодною командою не буде легко.

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      "Група в нас вийшла цікава. На перший погляд, аутсайдерами є команди Литви та Люксембургу, але, впевнений, із цими збірними буде непросто. Я вже не кажу про Сербію та Португалію. Потрібно ретельно готуватися до цих поєдинків, тоді ми зможемо розраховувати на позитивний результат", – сказав футболіст.

      Також Бутко вважає, що Португалія ​​фаворит тільки на папері.

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      "У грі збірна України спробує довести зворотне. Вважаю, зараз команда показує непоганий футбол. Та щоб конкурувати зі збірною Португалії, не можна втрачати очки в інших матчах", – вважає Богдан.

      Сербію Бутко назвав хорошою командою з відмінними виконавцями. "Однак у нас є недавній досвід перемоги над цим суперником. Упевнений, що боротьба в нашій групі буде інтригуючою", – підсумував футболіст.

      Нагадаємо, що свій перший матч відбору збірна України проведе в Лісабоні проти Португалії на "Ештадіу да Луш" 22 березня.

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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