Бутко: На папері Португалія фаворит, однак у грі збірна України спробує довести зворотне

Захисник "Шахтаря" та збірної України Богдан Бутко оцінив результати жеребкування відбору до Євро-2020, де Україна зіграє проти Португалії, Сербії, Люксембургу та Литви.

Футболіст у коментарі офіційному сайту ФФУ сказав, що з жодною командою не буде легко.

Читайте також: Люксембург – Україна: стало відомо місце проведення матчу відбору до Євро-2020

"Група в нас вийшла цікава. На перший погляд, аутсайдерами є команди Литви та Люксембургу, але, впевнений, із цими збірними буде непросто. Я вже не кажу про Сербію та Португалію. Потрібно ретельно готуватися до цих поєдинків, тоді ми зможемо розраховувати на позитивний результат", – сказав футболіст.

Також Бутко вважає, що Португалія ​​фаворит тільки на папері.

Читайте також: Букмекер оцінив шанси збірних на перемогу в Євро-2020: Україна в топ-20

"У грі збірна України спробує довести зворотне. Вважаю, зараз команда показує непоганий футбол. Та щоб конкурувати зі збірною Португалії, не можна втрачати очки в інших матчах", – вважає Богдан.

Сербію Бутко назвав хорошою командою з відмінними виконавцями. "Однак у нас є недавній досвід перемоги над цим суперником. Упевнений, що боротьба в нашій групі буде інтригуючою", – підсумував футболіст.

Нагадаємо, що свій перший матч відбору збірна України проведе в Лісабоні проти Португалії на "Ештадіу да Луш" 22 березня.