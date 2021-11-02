"Був чесним та життєрадісним": в ЗСУ назвали ім'я загиблого на Донбасі воїна

У полеглого захисника залишилися дружина та син. Сергій Єлисєєв боронив Україну від початку російської агресії на Донбасі.

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У 128 гірсько-штурмовій бригаді зазначили, що Сергій Єлисєєв був патріотом своєї країни. Крім того, він був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком.

Захисник був родом із Дніпра. Смерть Сергія стала першою втратою ЗСУ в листопаді.

Із сумом повідомляємо про важку втрату в нашій бригаді.

Під час обстрілу наших позицій, внаслідок поранень несумісних з життям загинув воїн одного з гірсько-штурмових батальйонів Сергій Єлисєєв.

Він був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю у лавах Збройних Сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина та син.

Агресивні дії окупантів стали причиною загибелі справжнього патріота, якому було не байдуже на долю власної країни.

Керівництво бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття рідним, друзям, близьким і товаришам!

Спочивай з миром, побратиме! Не простимо і не забудемо!