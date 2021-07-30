Мати хлопця, Галина Ф, розповіла, що ввечері 28 липня, коли вона прийшла з роботи, до будинку вбіг Богдан. Він налив у таз воду та почав прати свій одяг.

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Після цього син сказав, що піде до своїх знайомих в гуртожиток, де є безкоштовний Wi-Fi. Жінка нічого не запідозрила та пішла на город.

Мати хлопчика приєдналась до пошуків Мирослави

Близько 19:00 жінка зустріла сусідку Тетяну Третяк, маму Мирослави зі старшою дочкою та власну дочку Аню. Вони питали, чи не бачила та дівчинку. Жінка сказала, що ні, але приєдналася до пошуків дитини.

Хлопець був наляканий

Галина розповіла, що дала одному з поліцейських номер телефона сина. Його вмовили вийти.

Він був дуже наляканий. Один з поліцейських, не місцевий, підбіг до нього, схопив за руку та став сильно трясти, тому син заплакав. Я спробувала заступитися за нього,

– розповіла жінка.

Вранці Богдана відправили до Харкова, до спецприймальника.

Підозрюваний розповів, що з ними був ще один чоловік

За словами Галини, старшій дочці Богдан розповів, що під час прогулянки з Мирославою з ними був ще один чоловік – Максим Б.

"За описом сина я зрозуміла, хто це. Він живе в Харкові, а в Старий Салтів приїжджає до своїх бабусі та дідуся. Він був судимий, ми думаємо на нього. За словами Богдана, цей чоловік запитав у нього: "Що, вона тебе вже заї**ла?" – сказала жінка.

Поліція спростувала інформацію

Начальник поліції Харківщини Андрій Рубель назвав "маячнею" ці слова матері, повідомляє "Суспільне".

"Ніякого чоловіка немає. Це маячня. Не слухайте це", – наголосив правоохоронець.

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