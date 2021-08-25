Попередньо відомо, що причиною нападу стала веселкова бандана на голові чоловіка. Напад стався 24 серпня.

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В Одесі напали на волонтера

У організації "Одеса Прайд 2021" розповіли, що напали на їхнього волонтера Олександра Татянко. Причиною назвали саме його веселкову бандану. У організації назвали ім'я ймовірного нападника: "Серед нападників був лідер ТіП в Одесі – Ілля Попков".

Читайте текст публікації "Одеса Прайд 2021":

В Одесі відбувся напад активістів організації "Традиція і порядок" на волонтера Одеса Прайд 2021 Олександра Татянко.

Приводом до нападу стала веселкова бандана волонтера. Серед нападників був лідер ТіП в Одесі – Ілля Попков.

На сторінці "Одеса Прайд 2021" прокоментували інцидент: дивіться відео

Голова організаційного комітету фестивалю Анна Леонова розповіла, що на волонтера напали 4 чоловіків. Вона також додала, що це трапилось фактично у центрі міста.

Напад відбувся на вулиці на людину, яка не була абсолютно нічим непримітною, окрім того, що в неї була на лобі пов'язана шнурком веселкова бандана,

– запевнила Леонова.

Вона запевнила – те, що бандана з райдугою, "можна було зрозуміти по тому, що вона дуже яскрава". Жінка пояснила, що розцінює інцидент як злочин на ґрунті ненависті, адже напад не пов'язаний з якимись заходами чи акціями.

Заяву в поліцію написали 25 серпня та просять розслідувати інцидент як злочин на ґрунті ненависті.

Попков стверджує, що опинився на місці нападу випадково

У коментарі "Радіо Свобода" Ілля Попков розповів, що він опинився на місці нападу випадково, а хлопці, що відбирали бандану, – не члени організації "Традиція і порядок". Він запевняє, що волонтер провокував людей.

Вони розклеювали агітацію, а він почав їх провокувати. Не знаю, як саме, мене там ще не було,

– запевнив Попков.

Додав, що поліція до нього не зверталась. Видання також пише, що в Одесі розклеюють агітаційні матеріали проти фестивалю квір-культури і ходи, які заплановані на кінець серпня. Мовиться про плакати із логотипами організації, де написано "Курорт закінчено, ТіП попереджає. 28.08". Саме на 28 серпня запланована хода.

До речі, хода має відбутись в рамках фестивалю квір-культури "Одеса Прайд" 2021, який має проходити з 24 по 29 серпня. Його гасло – "Жити вільно, жити без страху!".

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