Був у веселковій бандані: в Одесі напали на волонтера прайду
Джерело:фейсбук "Одеса Прайд 2021"
Невідомі в Одесі просто посеред вулиці напали на Олександра Татянко. Він є волонтером "Одеса Прайд 2021".
Попередньо відомо, що причиною нападу стала веселкова бандана на голові чоловіка. Напад стався 24 серпня.
До теми Українці ставляться до ЛГБТ значно гірше, ніж до атеїстів
В Одесі напали на волонтера
У організації "Одеса Прайд 2021" розповіли, що напали на їхнього волонтера Олександра Татянко. Причиною назвали саме його веселкову бандану. У організації назвали ім'я ймовірного нападника: "Серед нападників був лідер ТіП в Одесі – Ілля Попков".
Читайте текст публікації "Одеса Прайд 2021":
В Одесі відбувся напад активістів організації "Традиція і порядок" на волонтера Одеса Прайд 2021 Олександра Татянко.
Приводом до нападу стала веселкова бандана волонтера. Серед нападників був лідер ТіП в Одесі – Ілля Попков.
На сторінці "Одеса Прайд 2021" прокоментували інцидент: дивіться відео
Голова організаційного комітету фестивалю Анна Леонова розповіла, що на волонтера напали 4 чоловіків. Вона також додала, що це трапилось фактично у центрі міста.
Напад відбувся на вулиці на людину, яка не була абсолютно нічим непримітною, окрім того, що в неї була на лобі пов'язана шнурком веселкова бандана,
– запевнила Леонова.
Вона запевнила – те, що бандана з райдугою, "можна було зрозуміти по тому, що вона дуже яскрава". Жінка пояснила, що розцінює інцидент як злочин на ґрунті ненависті, адже напад не пов'язаний з якимись заходами чи акціями.
Заяву в поліцію написали 25 серпня та просять розслідувати інцидент як злочин на ґрунті ненависті.
Попков стверджує, що опинився на місці нападу випадково
У коментарі "Радіо Свобода" Ілля Попков розповів, що він опинився на місці нападу випадково, а хлопці, що відбирали бандану, – не члени організації "Традиція і порядок". Він запевняє, що волонтер провокував людей.
Вони розклеювали агітацію, а він почав їх провокувати. Не знаю, як саме, мене там ще не було,
– запевнив Попков.
Додав, що поліція до нього не зверталась. Видання також пише, що в Одесі розклеюють агітаційні матеріали проти фестивалю квір-культури і ходи, які заплановані на кінець серпня. Мовиться про плакати із логотипами організації, де написано "Курорт закінчено, ТіП попереджає. 28.08". Саме на 28 серпня запланована хода.
До речі, хода має відбутись в рамках фестивалю квір-культури "Одеса Прайд" 2021, який має проходити з 24 по 29 серпня. Його гасло – "Жити вільно, жити без страху!".
Останні новини в Україні щодо ЛГБТ
- 19 серпня організатори ЛГБТ-прайду в Одесі скаржилися на те, що їм погрожують. У цьому звинуватили членів радикальної організації "Традиція і порядок". Ліберальні активісти написали заяву до поліції після допису, де обіцяли "повторити Тбілісі".
- Перед тим у травні радикали напали на офіс ЛГБТ-організації в Одесі. Вони побили вікна та камеру.
- Згідно з опитуванням, українці закликають бути добрими, але їхня терпимість та толерантність перебуває не на високому рівні. Саме тому майже 50% опитаних негативно ставляться до ЛГБТ-спільноти та чайлдфрі.
- Згідно з його результатами, атеїсти зазнають менших проявів нетолерантності, ніж представники ЛГБТ.