Бувай, Victoria's Secret: Адріана Ліма зі сльозами на очах попрощалась з білизняним брендом

Знаменита бразильська супермодель Адріана Ліма назавжди попрощалась з білизняним брендом Victoria's Secret під час грандіозного шоу в Нью-Йорку. Після 19 років співправаці 37-річна модель покинула лави "ангелів".

Показ білизни Victoria's Secret Fashion Show 2018 відбувся 8 листопада у Нью-Йорку. Моделі демонстрували свої розкішні образи у новій колекції білизни і хизувались традиційними крилами "ангелів". Але один з виходів моделей неймовірно розчулив усіх присутніх в залі шоу.

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Перший образ Адріани Ліми на Victoria's Secret Fashion Show 2018

Адріана Ліма під час свого останнього в житті виходу на показі Victoria's Secret з вдячністю поклала руки на груди та розплакалась. Модель не могла стримати емоцій, оскільки позаду залишилось її модельне життя у складі команди "ангелів" Victoria's Secret. На подіум вона вийшла у світло-сірій білизні та крилах з пір’я у формі павича. Босоніжки на підборах зі схожого пір’я та срібляста накидка на тулубі завершили образ.



Адріана Ліма покинула кар'єру "ангела" Victoria's Secret



Адріана Ліма покинула кар'єру "ангела" Victoria's Secret

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"Дорога Вікторіє, дякую, що показала мені світ, ділишся своїми секретами і, найголовніше, не просто дала мені крила, а навчила мене літати. Всім любові!", – написала у своєму Instagram-дописі Адріана Ліма, додавши відеоролик з її найкращими виходами за всю кар’єру у Victoria's Secret.

До слова, бразилійка Адріана Ліма дебютувала на шоу Victoria's Secret у 1999 році. З того часу вона тричі мала честь представляти дорогоцінне Fantasy Bra на шоу – 2008, 2010 і 2014 роках.

Нагадаємо, що цього року коштовне бра The Dream Angels Fantasy Bra за мільйон доларів представила 30-річна шведська модель Ельза Госк. Варто додати, що у 2017 році з кар’єрою "ангела" попрощалась ще одна модель Алессандра Амбросіо. Як і Андріана Ліма, вона є уродженкою Бразилії і в 2014 році бренд Victoria's Secret удостоїв вийти в дорогоцінній білизні не лише Ліму, а й Амбросіо, через що показ вийшов ще ефектнішим.