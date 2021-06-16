Буянив і втікав: суд покарав начальника Одеського СІЗО за п’яне водіння і дебош – відео

Правоохоронці спіймали начальника Одеського СІЗО, коли той керував автомобілем у стані сп'яніння. Та й цього виявилося замало чоловікові – він ще й конфліктував та бився з поліцейськими.

Тепер за ці правопорушення пенітенціарія покарають – він сплатить штраф і піде на громадські роботи, підмітати вулиці.

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Начальника СІЗО покарали громадськими роботами: які правопорушення він вчинив

Злочин

Сергій Чишкала – полковник внутрішньої служби та начальник Одеського слідчого ізолятора. 6 березня він, як встановило слідство, дещо заздалегідь почав святкувати Міжнародний жіночий день.

Після відвідин ресторану Чишкала сів до свого автомобіля нетверезим, і поїхав кататися вулицями міста. Катання зупинив патруль поліції – але не без пригод:

Полковник спробував втекти, розмахував посвідченням, кричав на поліцейських, і навіть начебто намагався справити на них нужду.

А у відділку поліції вдарив поліцейського ногою (цей епізод можна побачити у відео нижче).

І кара

15 червня стало відомо, що Чишкалу суд визнав винним у керуванні транспортом у стані алкогольного сп'яніння, дрібному хуліганстві й злісній непокорі поліції.

За перше його покарали штрафом у 17 тисяч гривень, а також відібрали право керувати авто на рік.

гривень, а також відібрали право керувати авто на рік. За друге й третє чоловік повинен тепер 60 годин відпрацювати на громадських роботах.

Як пишуть місцеві журналісти з посиланням на джерела у поліції, Чишкалу, найімовірніше, відправлять підмітати вулиці.

Зауважимо, Сергія Чишкалу поставили керувати Одеським СІЗО у 2020 році, а перед тим він очолював оперативну частину цього ж слідчого ізолятора.

Затримання начальника СІЗО та його поведінка у відділку поліції: дивіться відео

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