Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

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Що відомо про таксиста-невдаху, який віз наркотики окупантам

Українська розвідка перехопила чергову розмову окупантів. У ній росіянин розповідає про пригоди бєлгородського таксиста на прізвисько "Бетмен" – "супергерой" перевозив наркотики для російських військових, але був викритий.

ГУР перехопили розмову окупантів про таксиста-невдаху: слухайте в перехопленні

Один із окупантів, обурений ситуацією, зазначив, що через провал "Бетмена" решта бєлгородських таксистів тепер опинилися у скрутному становищі.

"Шось віз бл**ь воякам, мабуть. Тепер бл**ь шманають на**й. Дол***б бл**ь. Ну а шо – зараз або тюрма, або штурма", – розповів він.

У ГУР зазначають, що окупаційні війська намагаються заглушити думки про "м'ясні штурми" за допомогою наркотиків.