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Бйорндален і Домрачева вразили неймовірним танцем: відео

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Бйорндален і Домрачева станцювали запальний танець
Бйорндален і Домрачева станцювали запальний танець / Фото із відкритих джерел

В Осло відбувся урочистий вечір з нагоди завершення спортивної кар'єри короля біатлону Уле Ейнара Бйорндалена.

Найтитулованіший біатлоніст в історії цього виду спорту Уле Ейнар Бйорндален оголосив про завершення кар'єри на початку квітня.

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Зимові Олімпійські Ігри 2018 обійшлись без Бйорндалена.

16 червня в столиці Норвегії король біатлону влаштував урочистий прийом з нагоди завершення своєї спортивної кар'єри.

Щоб розважити гостей, серед яких було чимало колишніх і теперішніх біатлоністів, Бйорндален з дружиною – білоруською біатлоністкою Дар'єю Домрачевою – влаштували їм сюрприз.

Бйорндален Домрачева
Урочистий вечір з нагоди завершення спортивної кар'єри Бйорндаленом

Спортсмени здивували запальним танцем.

 

Теги: LifeStyle Новини спорту Новини біатлону Норвегія Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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