20:41
26 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пікантні вподобання Путіна. Українці підступно атакують Кремль
Вєсті Кремля
22:52, 25 січня
Вєсті. UA. Золота стратегія чиновників. Кива перевтілився в тюленя
Вєсті.UA
21:25, 25 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Бйорндален таки поїде на Олімпіаду-2018 – але не зі збірною Норвегії

17:14, сьогодні 445 Читать новость на русском
Бйорндален їде на Олімпіаду-2018 зі збірною Білорусі
Бйорндален їде на Олімпіаду-2018 зі збірною Білорусі / Getty images

Найтитулованіший біатлоніст в історії, 8-разовий олімпійський чемпіон, легендарний норвежець Уле Ейнар Бйорндален таки поїде на Олімпійські ігри-2018, але не у складі збірної Норвегії.

15 січня стало відомо остаточно, що короля біатлону Уле Ейнара Бйорндалена тренери норвезької команди з біатлону не включили до складу олімпійської збірної через його низькі показники у поточному сезоні.

Читайте також: Біатлон: українка Варвинець тріумфувала у спринті Чемпіонату Європи

Після цього з'явились чутки, що МОК готовий впустити Бйорндалена на Олімпіаду у Пхенчхан за спеціальною квотою, проте пізніше у Міжнародному олімпійському комітеті цю інформацію спростували.

25 січня в інтерв'ю норвезькому виданню VG зізнався, що пережив непотрапляння на Олімпійські ігри важче, ніж сподівався.

Це було важче, ніж я думав, як з психологічного, так і з практичного погляду. Були дні, коли було дуже важко змусити себе щось робити. Я був не в силах провести необхідну підготовку. Те, що відбулося забрало багато енергії, повинен визнати. Ситуація відрізнялася від тих, в яких я бував раніше. Також було непросто через великий наплив преси та людей, залучених в неї,
– розповів біатлоніст, якому 27 січня виповнюється уже 44 роки.

Бйорндален зізнався, що цю важку кризу його допомогли пережити дружина та донька.

На Олімпіаду-2018 король біатлону таки поїде і буде частиною тренерського штабу збірної Білорусі, за яку й виступає його дружина Дар'я Домрачева.

"Вже 31 січня ми відправляємось до Південної Кореї, де стану частиною білоруської команди, але, перш за все, частина "команди Бьорндаленів", – пожартував норвежець.

Домрачева Бйорндален

Бйорндален їде на Олімпіаду підтримати дружину

Теги: Норвегія Новини Білорусі Новини біатлону Олімпіада-2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Феєрверк безсилля та загнаний у безвихідь здоровий ґлузд: як формується емоційна залежність
сьогодні, 20:02 Феєрверк безсилля та загнаний у безвихідь здоровий ґлузд: як формується емоційна залежність
Наталія Печерська 74
Майріс Брієдіс – хлопець з народу, який нокаутував Кадирова: що відомо про наступного суперника Усика
сьогодні, 19:01 Майріс Брієдіс – хлопець з народу, який нокаутував Кадирова: що відомо про наступного суперника Усика
Андрій Шляхтін 1094
Столичні водії отримали дивні повідомлення про порушення ПДР
сьогодні, 18:23 Столичні водії отримали дивні повідомлення про порушення ПДР
2043
сьогодні, 18:38 "Залиште Україну": Президент Польщі Дуда озвучив своє послання Путіну
827
Винищувачі НАТО перехопили російський літак у Балтії: вперше з початку року
сьогодні, 17:48 Винищувачі НАТО перехопили російський літак у Балтії: вперше з початку року
616
Володимир Кличко отримав гнівного листа від відомого боксера
 12 листопада 2017 , 15:59
Викрадення дитини у Києві: підозрювану затримали
 21 жовтня 2017 , 12:50
Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото
 13 серпня 2017 , 11:32
ДТП у Харкові: професійний автогонщик проаналізував участь Зайцевої у перегонах
 21 жовтня 2017 , 20:21
Масова сутичка зі стріляниною спалахнула біля заводу в Харкові: є поранені
 1 вересня 2017 , 07:21
Це боєць з України, – легендарний Майк Тайсон назвав найкращого боксера
 19 січня , 16:19
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук