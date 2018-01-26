Бйорндален таки поїде на Олімпіаду-2018 – але не зі збірною Норвегії

Найтитулованіший біатлоніст в історії, 8-разовий олімпійський чемпіон, легендарний норвежець Уле Ейнар Бйорндален таки поїде на Олімпійські ігри-2018, але не у складі збірної Норвегії.

15 січня стало відомо остаточно, що короля біатлону Уле Ейнара Бйорндалена тренери норвезької команди з біатлону не включили до складу олімпійської збірної через його низькі показники у поточному сезоні.

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Після цього з'явились чутки, що МОК готовий впустити Бйорндалена на Олімпіаду у Пхенчхан за спеціальною квотою, проте пізніше у Міжнародному олімпійському комітеті цю інформацію спростували.

25 січня в інтерв'ю норвезькому виданню VG зізнався, що пережив непотрапляння на Олімпійські ігри важче, ніж сподівався.

Це було важче, ніж я думав, як з психологічного, так і з практичного погляду. Були дні, коли було дуже важко змусити себе щось робити. Я був не в силах провести необхідну підготовку. Те, що відбулося забрало багато енергії, повинен визнати. Ситуація відрізнялася від тих, в яких я бував раніше. Також було непросто через великий наплив преси та людей, залучених в неї,

– розповів біатлоніст, якому 27 січня виповнюється уже 44 роки.

Бйорндален зізнався, що цю важку кризу його допомогли пережити дружина та донька.

На Олімпіаду-2018 король біатлону таки поїде і буде частиною тренерського штабу збірної Білорусі, за яку й виступає його дружина Дар'я Домрачева.

"Вже 31 січня ми відправляємось до Південної Кореї, де стану частиною білоруської команди, але, перш за все, частина "команди Бьорндаленів", – пожартував норвежець.

Бйорндален їде на Олімпіаду підтримати дружину