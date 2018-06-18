22:47
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Бйорндален відсвяткував закінчення кар'єри гучною вечіркою: з'явились фото і відео

315 Читать новость на русском
Домрачева і Бйорндален
Домрачева і Бйорндален / Facebook

Жива легенда біатлону норвежець Уле Ейнар Бйорндален влаштував прощальну вечірку з нагоди закінчення своєї феноменальної кар'єри.

Урочистості відбулись 16 червня неподалік від Осло.

Читайте також: Бйорндален завершив кар'єру: що треба знати про короля біатлону

На святкову вечірку "король біатлону" запросив понад 200 гостей, серед яких було чимало колишніх теперішніх спортсменів.

Я мав можливість сказати "Прощавайте" і "Дякую" всім людям, які були близькі до мене і моєї кар'єри. Це був чудовий вечір. Вдячний всім,
– написав Бйорндален у своєму Facebook, опублікувавши кілька фото з урочистого вечора.

Раніше в мережі з'явилось відео, як Уле Ейнар Бйорндален разом зі своєю дружиною білоруською біатлоністкою Дар'єю Домрачевою танцюють запальний танець.

Читайте також: Король в біатлоні і король в житті, – Домрачева зворушливо про Бйорндалена

3 квітня 8-разовий олімпійський чемпіон, найтитулованіший біатлоніст в історії цього виду спорту, норвежець Уле Ейнар Бйорндален оголосив про завершення кар'єри, яка тривала понад 25 років.

Теги: Новини спорту Новини біатлону Норвегія LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
сьогодні, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 473
Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 20:45 Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
601
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
сьогодні, 17:51 Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
1232
Нацбезпека України: як її змінить новий закон
сьогодні, 20:01 Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Яніна Ткачук 406
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук