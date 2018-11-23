11:03
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Публікації Інфографіка
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Бюджет-2019 в інфографіці: основні цифри

      3580 Читать новость на русском
      Важливі цифри
      Важливі цифри / 24 канал

      Верховна Рада вдосвіта 23 листопада ухвалила Держбюджет-2019 у другому читанні і в цілому. Яким є головний кошторис країни та чого очікувати простим українцям – дивіться в інфографіці.

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Хоча бюджет погоджували і вносили під контролем предствників МВФ. Все одно в кошторис не внесли фінальні домовленості з фондом.

      Бюджет 2019
      Головні цифри Бюджету України на 2019 рік

      Теги: Гроші Бюджет-2019 Публікації Інфографіка
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      сьогодні , 11:00 Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 10
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 401
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1516
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 09:45 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук 34997
      Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
      сьогодні , 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
      1352
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук