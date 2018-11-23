Бюджет-2019 в інфографіці: основні цифри

Верховна Рада вдосвіта 23 листопада ухвалила Держбюджет-2019 у другому читанні і в цілому. Яким є головний кошторис країни та чого очікувати простим українцям – дивіться в інфографіці.

Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України Хоча бюджет погоджували і вносили під контролем предствників МВФ. Все одно в кошторис не внесли фінальні домовленості з фондом.

Головні цифри Бюджету України на 2019 рік