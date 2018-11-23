Курс долара на 2019 рік в Україні прогнозують на рівні 29,4 грн. Такі цифри заклав Кабінет Міністрів у бюджеті на 2019 рік, який вже схвалила Верховна Рада.

Як відомо, Верховна Рада схвалила бюджет-2019 на засіданні в ніч проти 23 листопада.

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Так, у документі вказано, що розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 гривень за долар.

Минулого року Кабмін прогнозував курс долара на рівні 30,1 грн. Однак, реальний курс був значно нижчим: у січні-липні 2018 року – 26,8 грн, у серпні – 27,5 грн. 23 листопада офіційний курс долара, за даними НБУ, становить 27,75 грн.

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Зазначимо, у держбюджеті на 2019 рік закладене зростання мінімальної зарплати з 1 січня до 4173 гривень на місяць.

Зростання української економіки прогнозується на рівні 3%, а державний борг повинен зменшитися до 52% ВВП.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.