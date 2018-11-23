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      Державний бюджет України 2019: головні цифри

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      Бюджет України 2019: на що держава витрачатиме більше
      Бюджет України 2019: на що держава витрачатиме більше / 24 канал

      Верховна Рада в ніч проти 23 листопада схвалила держбюджет-2019. За ним зростають доходи держбюджету, мінімальна зарплата та витрати на оборону.

      Детальніше про інші цифри головного фінансового документу держави – далі.

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Макропоказники

      Зростання ВВП: 3%

      Інфляція: 7,4%

      Курс: 29,4 гривні за долар

      Мінімальна зарплата: 4173 гривні

      Прожитковий мінімум на одну особу на місяць: з 1 січня 2019 року — 1853 гривні, з 1 липня — 1936 гривень, з 1 грудня — 2027 гривень.

      Доходи держбюджету: 1 трильйон 26 мільярдів 131 мільйон гривень.

      Видатки: 1,11 трильйона гривень.

      Читайте також: Держбюджет-2019: якими будуть податки і які акцизи зростуть

      Бюджет-2019 головні цифри
       Держбюджет-2019: ключові показники

      - діяльність Кабміну — 400 мільйонів гривень, Верховної Ради – 300 мільйонів гривень;

      - субсидії за житлово-комунальні послуги населенню – 20 мільярдів гривень.

      безпеку і оборону – всього на 212 мільярдів гривень; 

      - охорону здоров’я — 95,7 мільярда гривень;

      - освіту – 127 мільярдів гривень.

      - пенсії – 167,5 мільярда гривень.

      - дороги – 55 мільярдів гривень.

      Читайте також: Тарифи на газ в Україні та в сусідів: хто скільки може купити (інфографіка)

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Бюджет Бюджет-2019 Новини політики Законодавство Гроші Публікації Статті
      Джерело: 24 канал
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