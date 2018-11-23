Верховна Рада в ніч проти 23 листопада схвалила держбюджет-2019. За ним зростають доходи держбюджету, мінімальна зарплата та витрати на оборону.

Детальніше про інші цифри головного фінансового документу держави – далі.

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Макропоказники

Зростання ВВП: 3%

Інфляція: 7,4%

Курс: 29,4 гривні за долар

Мінімальна зарплата: 4173 гривні

Прожитковий мінімум на одну особу на місяць: з 1 січня 2019 року — 1853 гривні, з 1 липня — 1936 гривень, з 1 грудня — 2027 гривень.

Доходи держбюджету: 1 трильйон 26 мільярдів 131 мільйон гривень.

Видатки: 1,11 трильйона гривень.

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Держбюджет-2019: ключові показники

- діяльність Кабміну — 400 мільйонів гривень, Верховної Ради – 300 мільйонів гривень;

- субсидії за житлово-комунальні послуги населенню – 20 мільярдів гривень.

- безпеку і оборону – всього на 212 мільярдів гривень;

- охорону здоров’я — 95,7 мільярда гривень;

- освіту – 127 мільярдів гривень.

- пенсії – 167,5 мільярда гривень.

- дороги – 55 мільярдів гривень.

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