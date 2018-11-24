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      Бюджет-2019 є реалістичним, – експерт

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      Бюджет-2019 націлений на зменшення боргів
      Бюджет-2019 націлений на зменшення боргів / 24 канал

      Макроекономічні показники бюджету-2019 лишилися у параметрах, запропонованих урядом і погоджених з МВФ. Зокрема, це стосується бюджетного дефіциту, який наразі не перевищує 2,6% ВВП. Такий підхід відповідає затвердженій урядом стратегії управління державним боргом, мета якої – зменшення боргового навантаження на бюджет з нинішніх 60% ВВП до 49% у 2020 році.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив голова громадської ради Національного агентства з питань запобігання корупції, член ради Реанімаційного Пакету Реформ Віктор Таран.

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      Запропоновані урядом показники дозволять зберегти фінансову стабільність держави у 2019 році, зазначив експерт. Також сприятиме стабільності отримання першого траншу від МВФ до кінця року у розмірі близько 2 мільярдів доларів.

      Запропонований урядом бюджет є збалансований – всі видатки мають конкретне джерело фінансування. Зокрема, цього вдалося досягнути шляхом перегляду дохідної частини та збільшення надходжень від НБУ,
      – уточнив Таран.

      Експерт впевнений, що бюджет-2019 є реалістичним. Навіть незважаючи, що на нього лягає навантаження у вигляді віддачі боргів на суму понад 12 мільярдів доларів за зовнішніми запозиченнями. Документ передбачає як фінансування майже в повному обсязі ключових напрямків (оборона, медицина, освіта тощо), так і підвищення соціальних стандартів: зростання мінімальної зарплати, зарплат військовослужбовцям, освітянам, медикам тощо.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Бюджет-2019 Бюджет держборг
      Джерело: 24 канал
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