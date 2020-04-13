Бюджет-2020 має гроші на аеропорт у Дніпрі: Ярославський зможе побудувати сучасні термінали

Сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада України зберегла при перегляді статей державного бюджету на 2020 рік 100 мільйонів гривень на будівництво нової злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра.

Про це повідомляє офіційний сайт українського парламенту.

Роботи з проєкту нового аеропорту у Дніпрі ведуться у форматі приватно-державного партнерства. Влада відповідає за ЗПС і аеродром, а інвестиції для будівництва сучасних терміналів надає приватний інвестор Олександр Ярославський. Група DCH, яка йому належить, має успішний практичний досвід створення і подальшої експлуатації міжнародного аеропорту "Харків".

У березні група DCH на спеціальній нараді презентувала у Дніпровській обладміністрації архітектурну концепцію нового аеровокзального комплексу представникам місцевої влади та народним депутатам від Дніпра.

Як відомо, плановий обсяг держфінансування "злетки" дніпровського аеропорту складе 1,2 мільярда гривень (включаючи 200 мільйонів гривень, перенесених з минулого року), а Ярославський інвестує в термінали 70 мільйонів доларів.

Нагадаємо, перед переглядом держбюджету-2020 Ярославський звернувся до органів центральної влади з проханням не зупиняти фінансування цього життєво важливого для регіону проєкту.

Хотів би звернутися до президента, прем'єр-міністра й уряду. Ми довго билися за цей проєкт – дніпровці чекають з нетерпінням вже який рік, що з'явиться новий аеропорт. Я просто прошу: поверніть, будь ласка, цю сходинку,

– сказав бізнесмен в прямому ефірі телевізійного каналу "1+1".

Завдяки рішенню Ради фактичний обсяг держфінансування дніпропетровського аеропорту у 2020 році складе 300 мільйонів гривень. У DCH Ярославського підтвердили, що продовжують роботу над проєктом в плановому порядку і впевнено просуваються вперед навіть з урахуванням мінливих умов його реалізації.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" торік відзначив своє 75-річчя, ступінь конструктивного зносу його будівель досягає 50%, остання реконструкція ЗПС проводилася приблизно 30 років тому. З новою ЗПС довжиною 3 200 м дніпровський аеропорт зможе приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, зокрема Boeing 777. Він буде обладнаний сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі матимуть пропускну спроможність до 3 мільйони пасажирів на рік.

Новий термінал у Дніпрі від DCH: дивіться відео