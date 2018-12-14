Бюджет Києва 2019: скільки грошей піде на метро на Виноградар і "втомлений" Шулявський міст
Київрада прийняла бюджет Києва на 2019 рік. Скільки грошей у ньому передбачено на транспортну інфраструктуру та житлово-комунальне господарство столиці.
На капітальні витрати наступного року у головному кошторисі столиці передбачено 13,5 мільярда гривень.
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Понад третина цієї суми (більше 4,75 мільярда гривень) піде на житлово-комунальне господарство столиці.
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Майже стільки ж (4,491 млрд грн) витратять на дороги, метро та інфраструктуру.
Згідно з проектом бюджету, загалом транспорт і транспортна інфраструктура у пріоритеті столичної влади у 2019-му році.
Так, на будівництво багатостраждального мосту, яке почалось ще в далекому 1993-му, наступного року планують витратити 630 мільйонів гривень. І це стане найбільшою інвестицією в транспортну інфраструктуру Києва наступного року.
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Майже вдвічі менше грошей піде на реконструкцію "втомленого" Шулявського шляхопроводу – 363,4 мільйона гривень.
Будівництво метро на Виноградар у 2019-му обійдеться Києву у півмільярда гривень.
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Раніше стала відома ціна проектних робіт довгоочікуваного метро на Троєщину.
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