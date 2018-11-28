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      Бюджет Міноборони потрібно збільшити щонайменше вдвічі, – Андрій Садовий

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      До 28 тисяч гривень підвищити зарплати солдатам на передовій.

      Таку пропозицію щодо розвитку української армії лідер "Самопомочі" Андрій Садовий озвучив в інтерв’ю 24 Каналу.

      Якщо вояк на передовій отримує 8 тисяч гривень – хіба це гідна зарплата? Наступного року передбачають 10 тисяч. Та це все одно мало. На моє переконання, зарплата на передовій має бути 28 тисяч гривень. Де їх взяти? Забрати з витрат, які передбачені на держслужбовців,
      – заявив Андрій Садовий.

      За його словами, в Україні аж 200 тисяч чиновників, на яких наступного року планують витратити 135 млрд грн. А на Міноборони в бюджеті передбачили лише 111 млрд грн.

      "Я б однозначно 10 млрд передав з держслужби на потреби армії, для зарплат солдатів", – переконаний він.

      Крім зарплати, потрібно продумати забезпечення солдатів, які повертають з передової додому. За словами Садового, у Львові вже понад 2 тисячі ветеранів отримали по 100 тисяч грн одноразової допомоги. І така програма повинна працювати у всій Україні.

      "Ми багато чуємо про те, яка сильна наша армія. Але маємо знати одну правду – 80% бюджету Міноборони іде на проїдання. Це сумно. Бюджет на оборону має бути щонайменше вдвічі вищий, бо солдат – це опора. Він має мати гідну зарплату, гідний захист, сучасне обладнання. І треба зброю і амуніцію виробляти тут, в Україні, розвивати сучасний військово-промисловий комплекс. Сьогодні цього не роблять. Чому? Бо комусь вигідно на заводі одного з депутатів випускати міномети "Молот", і байдуже, що вони вибухають. Ніхто не думає про людину, про солдата. Наприклад, американці готові інвестувати в нашу оборонну промисловість, але ніхто їх туди не пускає", – додав Садовий.

      Теги: Новини політики Гроші Андрій Садовий Фінанси
      Джерело: 24 Канал
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