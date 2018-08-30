16:16
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бюджет на "теплі кредити" вичерпано задовго до кінця року

86 Читать новость на русском
Бюджет на "теплі кредити" вичерпано
Бюджет на "теплі кредити" вичерпано / 24 канал

Надалі призупиняється фінансування кредитів на проведення енергоефективних заходів у 2018 році, адже всі бюджетні кошти, передбачені для цих потреб, уже використано.

Про це повідомило HROMADSKE.

Читайте також: "Нафтогаз" за три роки отримав з держбюджету понад 200 млрд гривень

Керівник Державного агентства з енергоефективності України Сергій Савчук на прес-конференції 30 серпня 2018 року офіційно підтвердив цю інформацію.

На цей рік уряд затвердив 195 мільйонів гривень "теплих кредитів" для ОСББ. За півроку ці кошти було вичерпано, і, фактично, банки більше не кредитують цей напрямок,
– повідомив Савчук.

А ліміт на кошти для утеплення приватних будинків було вичерпано ще раніше.

З початку запуску програми було компенсовано майже 2,3 мільярда гривень. Загалом програма "теплих кредитів" передбачає отримання з бюджету компенсації частини кредиту, взятого на утеплення будинків, купівлю негазових котлів та запровадження інших енергоефективних заходів. Відновлена програма працює з квітня 2018 році, державний бюджет містив відповідну статтю витрат у розмірі 400 мільйонів гривень.

Нагадаємо, програму з компенсації витрат на заходи з підвищення енергоефективності житла уряд запровадив ще на початку квітня 2015 року. Вона передбачає відшкодування 20-40% вартості "теплих кредитів".

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України комунальні послуги Гроші Кредит Бюджет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сьогодні, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
сьогодні, 15:09 "Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
сьогодні, 14:59 Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
Семен Кабакаєв
Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона
сьогодні, 14:15 Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона
Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького
сьогодні, 14:00 Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького
Віталій Шабунін
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Смертельна ДТП у Маріуполі: троє чоловіків загинуло, жінка з дитиною у лікарні (фото 18+)
 2 квітня , 08:08
Бійцівський клуб імені Ярмоленка-Степаненка. Топ-10 бійок футболістів однієї команди
 3 травня 2016 , 09:00
"Ти гнила людина, яка нічого не уявляє про АТО". Зозуля жорстко відповів на критику Леоненка
 8 жовтня 2016 , 18:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук