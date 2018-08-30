Бюджет на "теплі кредити" вичерпано задовго до кінця року

Надалі призупиняється фінансування кредитів на проведення енергоефективних заходів у 2018 році, адже всі бюджетні кошти, передбачені для цих потреб, уже використано.

Про це повідомило HROMADSKE.

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Керівник Державного агентства з енергоефективності України Сергій Савчук на прес-конференції 30 серпня 2018 року офіційно підтвердив цю інформацію.

На цей рік уряд затвердив 195 мільйонів гривень "теплих кредитів" для ОСББ. За півроку ці кошти було вичерпано, і, фактично, банки більше не кредитують цей напрямок,

– повідомив Савчук.

А ліміт на кошти для утеплення приватних будинків було вичерпано ще раніше.

З початку запуску програми було компенсовано майже 2,3 мільярда гривень. Загалом програма "теплих кредитів" передбачає отримання з бюджету компенсації частини кредиту, взятого на утеплення будинків, купівлю негазових котлів та запровадження інших енергоефективних заходів. Відновлена програма працює з квітня 2018 році, державний бюджет містив відповідну статтю витрат у розмірі 400 мільйонів гривень.

Нагадаємо, програму з компенсації витрат на заходи з підвищення енергоефективності житла уряд запровадив ще на початку квітня 2015 року. Вона передбачає відшкодування 20-40% вартості "теплих кредитів".