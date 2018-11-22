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      Бюджет України: куди найбільше піде грошей? Ви здивуєтеся!

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      Держбюджет-2019
      Держбюджет-2019 / Фото з відкритих джерел

      Фінансова звітність й проекти розподілу того бюджетного й податкового кодексів – для нас з Вами це щось дуже нудне й нецікаве. Здавалося б, що можна розподіляти в тому кошторисі найбіднішої країни Європи? І дійсно, від бухгалтерії на сон тягне

      Утім, зовсім по-іншому сприймають голосування бюджету більшість наших народних обранців й міністрів. Для них сьогоднішній сесійний день, який затягнувся до пізнього вечора – це наче новорічна ніч для маляти – сповнена справжніх чудес та просто неймовірних подарунків.

      Для простих українців безкінечне голосування незрозумілих пунктів головного кошторису країни – нецікаве. А для вух депутатів – звучить наче найвеличніша симфонія, від якої перехоплює подих. З ними таке трапляється зазвичай від радощів, коли вдається протягнути свою поправку й отримати державне фінансування власної схеми. Бувають й випадки, коли перехоплює у них подих від невиправданих сподівань, якщо їх схемку колеги провалюють і не віддають за неї свої голоси, хоча в кулуарах обіцяли підтримку. Те, що простому українцю сьогодні виглядає, як багатогодинне нудне бубніння й безкінечне голосування в сесійній залі Верховної Ради, для депутатів – жорстокий двобій на виживання (за яскравістю й емоціями нічим не гірший, аніж останній бій Усика на ринзі).

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      Проте, варто розуміти, що бюджет цікавий не лише депутатам, але й нам з вами – це та кров, яка наповнює організм нашої держави. Від того, наскільки правильно буде розподілений рух тієї крові й залежить, чи станемо ми розумнішими, якщо більше крові спрямують у мозок нашої держави. Чи може станемо ми міцнішими – якщо більше крові буде спрямовано у м’язи. Це я так, образно висловлююсь.

      Однак, чи знаєте Ви, на що ми найбільше витрачаємо і куди саме розподіляємо бюджетні гроші? Я чомусь певен, що не знаєте. То ж, проведу буквально хвилинку лікбезу.

      Останніми роками ми багато говоримо про армію і чимало для її розвитку робимо, витрачаємо на неї рекордні гроші. Наступного року бюджетом передбачено приблизно 100 мільярдів гривень для армії – це мало не 10 частина усього нашого бюджету.

      Такі ж суми грошей ми витратимо в наступному році і на медицину! А у два з половиною рази більше, аніж на армію – на освіту, тобто це 100 мільярдів на армію і 242 мільярди на освіту. Отже, на державні школи та виші витрачаємо більше грошей, ніж на армію, медицину, дороги та нацполіцію разом узяті. Я не маю на увазі, що це погано. Освіта має бути пріоритетом нації – беззаперечно. Але був певен, що Ви точно і не уявляли собі, що ми на освіту нині витрачаємо колосальні гроші – буквально чверть усіх тих, що маємо.

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      На другій сходинці, за розмірам витрат, у нас виплати пенсіонерам! Профінансований державою бюджет Пенсійного Фонду наступного року і буде у півтори рази більшим за бюджет армії, яка воює 5 рік. І знову, я нічого не критикую, просто констатую ту ситуацію, що склалася в нашій країні. В нас, як і всюди в Європі, постійно збільшується кількість пенсіонерів. Отже тягар їх утримання лягає на тих, хто працює і сплачує до бюджету свої податки, які під час ухвалення бюджету спрямовують до Пенсійного Фонду.

      Ще кілька цікавих цифр, які можуть бути корисними простому українцю. Курс долара, який закладають депутати в бюджет на 2019 рік становитиме 29 гривень 40 копійок. Отже, якщо нічого критичного не станеться – впродовж наступного року долар подорожчає ще на півтори гривні.

      Рівень інфляції депутати заклали на 2019 – 7,5%. Що це означає простими словами? Зараз у вас в гаманці є сто гривень, Ви можете піти й купити на них в магазині товарів на сто гривень. А от наприкінці наступного року на цю ж купюру зможете купити товарів в магазині вже лише на 92 гривні 50 копійок, адже через інфляцію гривня подешевшає, а вартість товарів – подорожчає на ті 7,5%, що передбачили депутати.

      Відтак, для тих хто має зайві гривні і хоче вберегти їх від інфляції – порада традиційна, купуйте долари.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Медицина війна Освіта Верховна Рада Бюджет-2019 Дорогі депутати
      Джерело: 24 Канал
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