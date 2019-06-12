"Бюджетна гречка" за гроші українців: як депутати піаряться та купують виборців

Депутати-мажоритарники використовують "бюджетну гречку", щоб підкупити виборців, і при цьому не витратити ані копійки власних коштів. Офіційно це називається – субвенція на соціально-економічний розвиток. Тобто це гроші з кишень українців, які нардепи використовують для власного піару перед виборами.

Як працює субвенція?

У селі Махнівці на Львівщині відкрили дитячий майданчик. За словами священника, побудований він за гроші нардепа Тараса Батенка. А скандальний фігурант бурштинової справи Борислав Розенблат відкрив інклюзивний спортивний майданчик.

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Насправді народні депутати не витратили ані копійки власних грошей на ці майданчики. Їх побудували за рахунок державної субвенції на соціально-економічний розвиток, тобто за наші з вами гроші.

Що таке субвенція? Це грошова допомога місцевим органам з державного бюджету. Вона надається для виконання конкретно визначених цілей, зокрема на важливі ремонти чи конструкції.

Минулого року Кабмін виділив 5 мільярдів гривень на субвенції. Ці гроші мали б розподіляти пропорційно по усіх регіонах. Однак, субвенції перетворилися на "бюджетну гречку". Раніше ці кошти розподіляв Уряд, але парламент вніс зміни в законодавство і дозволив нардепам вносити пропозиції.



Стільки було виділено на субвенції у різні роки

Тепер розподілом субвенцій займається спеціальна комісія, більшість якої складають народні депутати і лише два представники від Міністерства фінансів. За словами громадських активістів, субвенції соцеконому перестали використовувати за призначенням. Найчастіше нардепи "вибивають" гроші з державного бюджету і витрачають їх на власний піар.

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І обов'язково депутати клеять наліпки зі своїм іменем, чи вішають табличку, що вони сприяли встановленню об'єкта. Громадські активісти вважають це непрямим підкупом виборців. При цьому сума субвенції може залежати від намірів нардепа. Якщо він збирається балотуватися в парламент, то роздача "бюджетної гречки" зростає.

Минулого року найбільшу кількість субвенцій, як і в попередні роки, отримала Вінницька та Харківська область. А якщо ми говоримо про округи, то це округ голови фракції "Народного фронту" Максима Бурбака,

– відповів аналітик Громадянської мережі "Опора" Андрій Савчук.

Лише за минулий рік 204-й округ у Чернівецькій області отримав понад 126 мільйонів гривень. Усю свою діяльність на окрузі Максим Бурбак показує на своїй сторінці у Facebook: то амбулаторію відкриває, то футбольне поле. А тиждень тому Кабмін виділив округу народнофронтівця ще понад 50 мільйонів гривень.

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Які округи не отримали субвенцій? Без субвенції залишаються округи, які представляють опозиційні народні депутати. Наприклад, найменше грошей йде Тернопільській та Луганській областям.

Запобігти роздачі "бюджетної гречки" може ухвалення виборчого кодексу, який скасовує мажоритарку. Або Верховна Рада має прописати прозору схему розподілення субвенцій, аби окремі народні депутати не використовували гроші громадян для власної агітації.