Не Xiaomi Mi Band 3 єдиним: 5 недорогих фітнес-браслетів

Нова модель фітнес-браслета Mi Band 3 від китайської компанії Xiaomi – один із найбільш очікуваних ґаджетів у своєму типі. Користувачів приваблює відмінне поєднання ціни та якості пристрою. Однак, це не єдиний хороший фітнес-трекер, що можна придбати зовсім недорого.

Samsung Charm

Стильний Samsung Charm

Цей фітнес-теркер має стильний дизайн і дуже хорошу ціну. Зараз його можна купити за 500 гривень.

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Ґаджет вміє відстежувати кількість кроків, пройдену відстань та спалені калорії. Також користувач може отримувати сповіщення від додатків, соцмереж чи дзвінків.

Щоправда, ґаджет не має екрану, тож ся інформація відображається на смартфоні. Для цього треба встановити додаток S Health та синхронізувати пристрої.

Одного заряду батареї може вистачити до 12 днів.

Huawei AW61

Huawei AW61 має функцію "розумного" будильника

Ґаджет має сенсорний OLED кран, діагоналлю 0,96 дюйма. Пристрій виконує моніторинг серцевого ритму, вимірює кількість кроків та спалені калорії. Також на браслет можуть надходити повідомлення про дзвінки чи SMS, або сповіщення із соцмереж.

Також пристрій підтримує функцію моніторингу сну та має "розумний" будильник.

Huawei AW61 може працювати на одному заряду батареї більше тижня. Зараз його вартість в Україні становить близько тисячі гривень.

Meizu Bong 2P

Meizu Bong 2P може працювати без зарядки 2 місяці

Bong 2P виконує традиційний набір функцій для фітнес-браслета: він рахує кількість кроків, відстежує пройдену відстань та спалені калорії. Крім того, ґаджет проводить моніторинг якості сну.

Пристрій має будильник, а також може повідомляти про сповіщення (дзвінки, повідомлення у соцмережах тощо).

Цей фітнес-браслет має стильний мінімалістичний дизайн без екрану. Ремінець виготовлений із м'якого силікону, а важливі складові заховані за керамічною панеллю.

Через відсутність екрану пристрій може працювати автономно до двох місяців без підзарядки. Зараз модель можна придбати за трохи менше ніж 800 гривень.

Withings Go

Withings Go можна носити на руці та на одязі

Цей ґаджет також здатний відстежувати пройдену вами відстань, кількість зроблених кроків і спалені калорії. Також він здатен моніторити фази сну.

Перевагою цього ґаджета є його багатофункціональний дизайн. Так, його можна носити на силіконовому ремінці як класичний наручний годинник, або ж кріпити окремо до одягу за допомогою спеціальної кліпси.

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На круглому 1,1-дюймовому екрані відображається годинник або шкала досягнення щоденної мети. Вся інша інформація може з’явитись на смартфоні. Ґаджет синхронізується з телефоном через додаток Withings Health Mate.

Пристрій працює на батарейці типу CR2032, якої вистачить приблизно на 8 місяців автономної роботи.

Withings Go зараз коштує 1600-1900 гривень.

Mi Band 2

Mi Band 2 подешевшав

Після презентації нової версії легендарного фітнес-браслета від Xiaomi, ціна на попередню версію – Mi Band 2 – знизилась. Зараз це ґаджет можна придбати за 450–650 гривень.

При цьому нічого дуже кардинального у новій версії Mi Band наразі немає. Обіцяного модуля NFC (розрахунок за допомогою браслета) модель поки немає. Решта функції, фактично, дублюються. Так, він має OLED-дисплей, на якому відображаються параметри фізичної активності і поточний час. Браслет теж рахує кроки, вміє вимірювати пульс та інформувати про вхідні дзвінки, SMS і повідомлення з соцмереж тощо.

Також ґаджет проводить моніторинг сну і має будильник. Також він може вібрувати, сигналізуючи, що користувач довгий час перебуває нерухомо. На одному заряді він може працювати до 20 діб.

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