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Бюджетний аналог HomePod: Xiaomi презентує нову розумну колонку, – ЗМІ

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Xiaomi презентує нову розумну колонку
Xiaomi презентує нову розумну колонку / Фото з відкритих джерел

Паралельно з конференцією Apple, що відбудеться 27 березня, Xiaomi проведе свою презентацію. Китайська компанія має представити новий флагман Xiaomi Mi Mix 2S.

Про це повідомляє Prostotech.com.

Новинка від Xiaomi матиме 6 дюймовий екран, процесор Snapdragon 845 і 8 Гб оперативної пам'яті.

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Окрім того, на цій же презентації компанія покаже ​​розумну колонку. Вона невеликого розміру з кодовим ім'ям Little Love Student MINI Edition.

Панель управління розміщена на верхній частині колонки. Складається з чотирьох кнопок.

Це вже друга розумна колонка від Xiaomi. Першу під назвою Mi AI Speaker представили в липні минулого року.

Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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