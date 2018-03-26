Бюджетний аналог HomePod: Xiaomi презентує нову розумну колонку, – ЗМІ

Паралельно з конференцією Apple, що відбудеться 27 березня, Xiaomi проведе свою презентацію. Китайська компанія має представити новий флагман Xiaomi Mi Mix 2S.

Про це повідомляє Prostotech.com.

Новинка від Xiaomi матиме 6 дюймовий екран, процесор Snapdragon 845 і 8 Гб оперативної пам'яті.

Читайте також: Xiaomi представила електробритву Smate

Окрім того, на цій же презентації компанія покаже ​​розумну колонку. Вона невеликого розміру з кодовим ім'ям Little Love Student MINI Edition.

Панель управління розміщена на верхній частині колонки. Складається з чотирьох кнопок.

Це вже друга розумна колонка від Xiaomi. Першу під назвою Mi AI Speaker представили в липні минулого року.