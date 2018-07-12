Бюджетний смартфон Nokia X5 коштує менше, ніж прогнозувалось

З’явилась вартість нового бюджетного смартфона Nokia X5. Його вартість виявилась ще нижчою, ніж говорили раніше. Nokia X5 буде коштувати 120 доларів.

Про це повідомляє IThome.

Nokia X5 отримав дисплей на 5,8 дюймів з розширенням HD+ (720 x 1520 пікселів). Працює пристрій на чіпсеті Helio P60 від MediaTek. Базова версія отримала 3 ГБ внутрішньої та 32ГБ вбудованої пам'яті.

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На задній панелі розміщена подвійна камера з модулями на 13 МП і 5 МП.

Батарея Nokia X5 має ємність 3000 мАг.

При цьому коштує такий смартфон 800 юанів – це близько 120 доларів, або 3200 гривень. Це дуже хороша ціна за такий ґаджет.

Nokia X5 коштує трохи більше 3 тисяч гривень

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