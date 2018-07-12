18:04
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Бюджетний смартфон Nokia X5 коштує менше, ніж прогнозувалось

3021 Читать новость на русском
Оприлюднили вартість Nokia X5
Оприлюднили вартість Nokia X5 / Фото з відкритих джерел

З’явилась вартість нового бюджетного смартфона Nokia X5. Його вартість виявилась ще нижчою, ніж говорили раніше. Nokia X5 буде коштувати 120 доларів.

Про це повідомляє IThome.

Nokia X5 отримав дисплей на 5,8 дюймів з розширенням HD+ (720 x 1520 пікселів). Працює пристрій на чіпсеті Helio P60 від MediaTek. Базова версія отримала 3 ГБ внутрішньої та 32ГБ вбудованої пам'яті.

Читайте також: Скільки бюджетний смартфон Xiaomi Redmi S2 буде коштувати в Україні

На задній панелі розміщена подвійна камера з модулями на 13 МП і 5 МП.

Батарея Nokia X5 має ємність 3000 мАг.

При цьому коштує такий смартфон 800 юанів – це близько 120 доларів, або 3200 гривень. Це дуже хороша ціна за такий ґаджет.

Nokia X5

Nokia X5 коштує трохи більше 3 тисяч гривень 

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сьогодні, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 35
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сьогодні, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 568
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1553
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
сьогодні, 16:00 Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
12813
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Хворий російський співак привітав окупований Донецьк з "днем захисника вітчизни"
25 лютого , 02:56
На Кримському мості трапилася нова надзвичайна подія
 12 травня , 17:02
Які смартфони найчастіше купують українці: "Київстар" оприлюднив рейтинг
11 червня , 19:05
Порошенко підписав закон, який спрощує ввезення імпортних автомобілів
 22 травня , 11:18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук