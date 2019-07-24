Бюст Леніна встановлять замість статуї богині Флори у Нікітському ботсаду в окупованому Криму

Суд постановив повернути мармуровий бюст Леніна на центральну площу біля басейну в Нікітському ботанічному саду в анексованому Криму, де наразі стоїть бронзова статуя богині Флори.

Про це повідомив заступник директора Нікітського ботсаду Андрій Паштетський, передає проект "Крим.Реалії" від Радіо Свободи.

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Скульптуру Флори подарували на 200-річний ювілей Нікітського ботанічного саду в 2012 році. Але вчена рада забула викреслити з реєстру пам’яток культурної спадщини бюст Леніна. Тому виглядало все так, наче сад самовільно демонтував пам’ятник.



Бюст Леніна у Нікітському ботсаду

"Хоча ми його нікуди не викинули, він стоїть в 200 метрах від скульптури Флори у будівлі музею саду, поруч із бюстом Молотову", – сказав Паштетський.

Зазначимо, що одним з ініціаторів повернення бюсту Леніна на місце богині був голова відділення КПРФ в окупованій Ялті, так званий депутат ялтинської міськради Іван Павличенко. Рішення суду про повернення Леніна він сприйняв як перемогу своєї партії.

Декомунізація в УкраїніДекомунізація – це процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та активізувався під час ленінопаду в період Революції гідності.



Верховна Рада ухвалила пакет законів 9 квітня 2015 року, які передбачають декомунізацію. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Вулиці в Україні і справді почали перейменовувати, а пам'ятники відомим діячам СРСР – звалювати.



Однак, дехто законом таки нехтує – нещодавно у Харкові повернули на місце пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.