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      Б'ють і змушують переходити до ПЦУ, – єпископ УПЦ МП поскаржився в ООН, ЄС та ОБСЄ

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      Єпископ Баришівський УПЦ МП Віктор (Коцаба)
      Єпископ Баришівський УПЦ МП Віктор (Коцаба) / news.church.ua

      Єпископ Баришівський УПЦ МП Віктор (Коцаба) звернувся до офіційних представників Організації Об'єднаних Націй, Європейського союзу та ОБСЄ. Все через нібито "факти масових порушень прав людини в Україні" та "реальну загрозу" ескалації релігійних конфліктів.

      Єпископ стверджує, що православних віруючих нібито б’ють, а священнослужителів УПЦ МП примушують переходити в ПЦУ, повідомили у прес-службі УПЦ МП.

      Читайте також: У Московському патріархаті вигадали нову байку, аби архієреї не переходили до ПЦУ

      До своєї заяви представник Московського патріархату додав "шокуючі кадри побиття віруючих і захоплення храмів". Він сказав, що за українським законодавством УПЦ МП має перейменуватися, що нібито є втручанням у внутрішні справи церкви.

      Єпископ назвав необгрунтованими звинувачення у "зв’язках з Москвою", "сепаратизмі" та "пропаганді руського міра".

      Представник УПЦ МП попросив офіційних представників ООН, ЄС та ОБСЄ вплинути на події в Україні та закликав міжнародних журналістів, правозахисників та чиновників приїхати в Україну і "побачити на власні очі все, що відбувається".

      Натомість на Житомирщині священики, які перейшли до Православної церкви України, отримують смс-повідомлення з погрозами від імені ієрарха УПЦ Московського патріархату. Ієрарх УПЦ МП розсилає духовенству смс зі закликами до покаяння.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини України УПЦ МП Православна церква України Євросоюз ООН ОБСЄ Релігія
      Джерело: 24 Канал
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