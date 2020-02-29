Б'ють вдень і вночі, великі втрати: пропагандист РФ у Сирії поскаржився на обстріли Туреччини

Російський пропагандист, який зараз перебуває у Сирії скаржиться на те, що турецькі безпілотники обстрілюють автомобілі і навіть мотоцикли сирійських та російських підрозділів.

Про це мовиться в оприлюдненому відео пропагандиста. За його словами, "дрони працюють і вдень і вночі".

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Пропагандист заявив, що за останню добу усі втрати сирійських збройних сил через атаки дронів. За його словами, як тільки у небі над сирійським Ідлібом з'явилися турецькі ударні безпілотники, характер бойових дій суттєво змінився.

Дивіться відео обстрілів сирійсько-російських військових:

Атака Росії на Туреччину у Сирії: головне

У четвер, 27 лютого, російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення.

російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення. Після обстрілу, Туреччина розпочала активно наносити удари по сирійських військах. На північному заході Сирії було нейтралізовано 56 бійців армії Асада, а також багато військової техніки.

У РФ стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб.

Захід засудив дії Асада та Росії. Зокрема, на боці Туреччини виступили США, НАТО, Німеччина і Україна.

За що Туреччина, Росія і режим Асада воюють у Сирії?Сирійський диктатор Башар Асад хоче відновити контроль над територією усієї країни. Водночас, майже третину Сирії займають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів.



Незмінним союзником Асада у цій війні є Росія, яка підтримує сирійську армію та зацікавлена у зміцненні уряду Асада. Кремль намагається зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.



Туреччина також воює за власні амбіції на Близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.



Що треба знати про ситуацію у Сирії / Інфографіка 24 каналу