Б'ють вдень і вночі, великі втрати: пропагандист РФ у Сирії поскаржився на обстріли Туреччини
Російський пропагандист, який зараз перебуває у Сирії скаржиться на те, що турецькі безпілотники обстрілюють автомобілі і навіть мотоцикли сирійських та російських підрозділів.
Про це мовиться в оприлюдненому відео пропагандиста. За його словами, "дрони працюють і вдень і вночі".
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Пропагандист заявив, що за останню добу усі втрати сирійських збройних сил через атаки дронів. За його словами, як тільки у небі над сирійським Ідлібом з'явилися турецькі ударні безпілотники, характер бойових дій суттєво змінився.
Дивіться відео обстрілів сирійсько-російських військових:
Атака Росії на Туреччину у Сирії: головне
- У четвер, 27 лютого, російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення.
- Після обстрілу, Туреччина розпочала активно наносити удари по сирійських військах. На північному заході Сирії було нейтралізовано 56 бійців армії Асада, а також багато військової техніки.
- У РФ стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб.
- Захід засудив дії Асада та Росії. Зокрема, на боці Туреччини виступили США, НАТО, Німеччина і Україна.
За що Туреччина, Росія і режим Асада воюють у Сирії?Сирійський диктатор Башар Асад хоче відновити контроль над територією усієї країни. Водночас, майже третину Сирії займають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів.
Незмінним союзником Асада у цій війні є Росія, яка підтримує сирійську армію та зацікавлена у зміцненні уряду Асада. Кремль намагається зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.
Туреччина також воює за власні амбіції на Близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.
Що треба знати про ситуацію у Сирії / Інфографіка 24 каналу