Бюждетник від Huawei Honor Play 7: скільки коштуватиме в Україні

Компанія Huawei представила новий бюждетний смартфон Honor Play 7. Він орієнтований на китайський ринок, але аналогічні телефони з'являться і на інших ринках, зокрема й на українському.

Про це пише видання tehnot.com.

Honor Play 7: характеристики

Смартфон Honor Play 7 має 5,45-дюймовий IPS-дисплей FullView зі співвідношенням сторін 18: 9 та роздільною здатністю 1440×720 пікселів. Екран покритий захисним склом 2.5D.

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Honor Play 7 оснащений чіпсетом MediaTek MT6739 (чотири ядра Cortex-A53 з тактовою частотою 1,5 ГГц) з графікою PowerVR GE8100, 2 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ вбудованої. Також телефон має слот для карт пам'яті microSD.

Смартфон має 16-піксельну основну камеру з фазовим автофокусом і спалахом. Фронтальна камера має 5 МП та також спалах. Він працює на Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою EMUI 8.1.

Honor Play 7 має надійти у продаж в Китаї вже сьогодні, 22 травня. Вартість 599 юанів (2400 гривень).

Honor 7A: ціна в Україні

В Україні смартфон надійде під назвою Honor 7A. Подібна модель є в продуктовій лінійці Huawei під ім'ям Y5 2018, вона коштує 3699 гривень. Тож журналісти припускають, що стільки ж буде коштувати і новий смартфон.

В Україні він буде під назвою Honor 7A