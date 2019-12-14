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      Cанкції США проти "Північного потоку-2": реакція Німеччини

      1900 Читать новость на русском
      У Німеччині відреагували на санкції США проти "Північного потоку-2" / picture-alliance.com

      У США збираються запровадити санкції проти компаній, якій беруть участь у скандальному газопроводі в обхід України "Північний потік-2". Загалом близько 350 компаній з Німеччини залучені до суперечливого проєкту російського газопроводу.

      Голова зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр заявив, що тепер ці компаній мають "турбуватися про свій бізнес", пише Zeit Online.

      Важливо: Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна

      Він додав, що заплановані санкції є "поганою новиною для німецької економіки".

      За його словами, окрім безпосередніх наслідків, зростає занепокоєння щодо нового загострення торговельного конфлікту.

      Рішення Палати представників США призведе до більшої невизначеності на світових ринках. Ця політика не може створити нову довіру,
      – вважає Траєр.

      Що таке "Північний потік-2"Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      – Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      – Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      – Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      – Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      – Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      На що поширюються санкції США проти "Північного потоку-2":

      • на судна, причетні до прокладання труб на глибині 100 футів (приблизно 30 метрів) нижче від рівня моря;
      • іноземних осіб, які продавали чи здавали в оренду ці судна.

      Таке рішення США завдасть серйозного удару по трубопроводах. Річ у тім, що Росія не має відповідної техніки для прокладання труб на глибині понад 30 метрів і змушена купувати послуги іноземних судновласників. А вони тепер замисляться, чи буде доцільно ризикувати бізнес-інтересами у США.

      Напередодні Дональд Трамп заявляв, що готовий підписати "негайно історичний оборонний бюджет", який і передбачає санкції проти "Північного потоку-2".

      До теми: Санкції США проти "Північного потоку-2": з'явилась реакція Росії

      Запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років.

      Важливо!  Загалом російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

      Потік
      "Північний потік-2" на мапі

      Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Новини України Північний потік-2 Газ Газпром Газовий конфлікт Новини США Санкції
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