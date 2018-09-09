Cardi B і Нікі Мінаж побилися на Тижні моди в Нью-Йорку: відео інциденту

Американські реп-виконавиці Нікі Мінаж і Cardi B вже більше року змагаються за звання кращої модниці та співачки у шоу-бізнесі. Але на вечірці журналу Harper's Bazaar, яка відбувалась в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, зірки наткнулись одне на одного та розпочали справжню бійку.

Про це повідомляють у виданні TMZ.

Очевидці гламурної афтер-паті поділились, що сутичка сталась в момент, коли Нікі Мінаж розмовляла з одним з відвідувачів заходу, а Cardi B в цей момент накинулась ззаду на співачку. Після слів останньої "Дозволь мені дещо тобі пояснити", в голову Нікі полетів туфель. Жінки почали бійку, але охоронці ледь змогли їх розборонити.

Читайте також: Акторка Реффі Кессіді відзначилась курйозом на Венеційському кінофестивалі 2018: фото

На відеоролику можна почути лайку зірок та як охорона кинулась на допомогу жінкам.

Бійку Cardi B і Нікі Мінаж дивіться у відео:

Журналісти видання також додали, що плаття Cardi B було порваним, із заходу вона відправлялась без пари взуття, а на її голові "красувалась" шишка.



Cardi B з шишкою на лобі після бійки з Нікі Мінаж

У свою чергу Нікі Мінаж покидала вечірку з переможним виглядом, вдаючи, що у неї все гаразд. Артистка впевнено позувала перед фотографами і не показувала жодних ознак неприємного інциденту.

Nicki Minaj leaving after getting in a fight with Cardi B pic.twitter.com/a9truUUBja — La Diabla (@realstephy) 8 септември 2018 г.

Через кілька годин Cardi B "пролила світло" на конфлікт з Нікі Мінаж і пояснила, що стало причиною її бурхливої реакції на вечірці.

"Я дозволила тобі вилити купу лайна на мене! Дозволила тобі брехати про мене, брехати про мої досягнення. Ти налаштовувала інших артистів проти мене: говорила їм, що якщо вони будуть працювати зі мною, ти не будеш спати з ними! Я говорила тобі це особисто один раз, другий раз, і кожен раз ти говорила, що я неправа! Але коли ти почала брехати про мою дитину, лайкати коментарі про мене як про матір, про мої методи виховання, ти перейшла межу! Я занадто багато працювала і пройшла такий довгий шлях не заради того, щоб хтось критикував мій успіх", – прокоментувала скандал в Instagram розлючена Cardi B.

Про те, як зараз себе почуває Нікі Мінаж і що вона думає про бійку – наразі невідомо.