Cardi B похизувалась ідеальною фігурою через місяць після пологів

Телевізійна зірка і співачка Cardi B продемонструвала відмінні форми лише через місяць після пологів. Нещодавно вона стала мамою донечки на ім’я Калчер Карі Сефас.

Новим фото зірка поділилась у своєму Instagram. На ньому вона позує у сексуальній чорній білизні, яка окреслила її чудові форми після народження первістка. Свій образ артистка завершила рожево-білявим париком з довгим волоссям та яскравим макіяжем.

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Співачка Cardi B позувала на борту літака і робила вигляд, наче прислухається до чогось важливо. А втім, лише за півдоби фото зірки вподобало більше 3,6 мільйонів користувачів.



Cardi B в сексуальній білизні

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib) 25 Сер 2018 р. о 1:34 PDT

Нагадаємо, що вперше ідеальні форми після пологів Cardi B продемонструвала на музичній премії MTV Video Music Awards 2018, де стала лідеркою номінацій і отримала перемогу в одній з категорій. Додамо, що 10 липня реперка Cardi B (справжнє ім'я Белкаліс Альманзар) та її чоловік, репер Offset (справжнє ім'я Карі Кендрелл Сефас) вперше стали батьками. Зірка народила дівчинку, яку назвали Калчер Карі Сефас.