Cardi B таємно вийшла заміж: деталі

25-річна реперка Cardi B таємно вийшла заміж за співака Offset. Церемонія відбулася ще дев'ять місяців тому, однак про неї стало відомо лише зараз.

Раніше таблоїд TMZ повідомив про те, що весілля пари реперів відбулося 25 червня. Але сама Cardi B вирішила розповісти, як все було насправді.

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This why i name my album “Invasion of privacy” cause people will do the most to be nosey about your life .Welp fuck it . pic.twitter.com/U3uHFOT3qK — iamcardib (@iamcardib) 25 червня 2018 р.

За словами співачки, одного вересневого ранку вони просто вирішили одружитися. Церемонія була дуже скромною.

"Ми знайшли того, хто нас одружить і вона зробила це. Були присутні ми двоє і моя кузина. Я сказала "так", без сукні, без макіяжу, без кільця", – написала Cardi B.

Cardi B вийшла заміж за Offset

Як відомо, зараз вагітна і повинна народити у липні. За словами реперки, вона дізналася про вагітність вже після шлюбу.