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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Chanel присвятив нові аромати містам біля моря

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Chanel Parfumes
Chanel Parfumes / Chanel

Головний парфумер Дому Chanel Олів'є Польж розробив три нових аромати, які відображають дух морських міст: Довіль, Біарріц та Венецію.

Зазначається, що саме з цими трьома містами легендарна Коко Шанель мала особливий зв'язок. Аромати колекції Les Eaux de Chanel надійшли у продаж 1 червня в лаконічних флаконах об'ємом 125 мл.

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У кожному ароматі присутні підбадьорливі цитрусові ноти. Зокрема, у композиції Paris – Deauville головні акорди – ноти базиліка і сицилійського апельсина. Як розповідають творці аромату, він нагадує свіже повітря коло узбережжя Нормандії, де в 1913 році Габріель Шанель відкрила свій перший магазин.

chanel perfumes

Paris – Biarritz передає енергію океану і елегантність курортного Біаррицу. В ароматі переважає конвалія і сицилійський мандарин.

chanel

Paris – Venise – це історія про Венецію, де зустрічаються східна і західна культури, тому в ароматі гірчинку неролі в ньому відтіняє солодкість ванілі.

chanel

Нагадаємо, минулого року Олів'є Польж створив новий аромат парфуму Chanel, який отримав назву Gabrielle, названий в честь легендарної Коко Шанель, справжнє ім'я котрої – Габріель.

Теги: LifeStyle Краса Chanel
Джерело: 24 Канал
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