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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Chanel випускає нову багатофункціональну сумку: фото

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Chanel 31 Bag
Chanel 31 Bag / Фото з відкритих джерел

Французький модний будинок Chanel представив Chanel 31 Bag – сумка з ременем на плече, яку також можна носити як клатч, склавши навпіл.

Номер 31 у назві моделі стосується адреси квартири Коко Шанель на вулиці Камбон (rue Cambon), а також до французького вислову "se mettre sur son 31", що означає бездоганний вигляд.

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Вперше сумка була представлена під час осінньо-зимового шоу 2018-2019 в Парижі, де Карл Лагерфельд представив одразу кілька її розмірів – від XS до XL – і кольорів.

Chanel 31 Bag
Chanel 31 Bag

Chanel 31 Bag
Chanel 31 Bag

У магазинах Chanel ця сумка з'явиться вже у вересні.

Chanel 31 Bag

Chanel 31 Bag

Chanel 31 Bag
Chanel 31 Bag

Chanel 31 Bag
Chanel 31 Bag

Теги: Стиль і мода LifeStyle Chanel
Джерело: 24 Канал
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