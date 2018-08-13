Chanel випускає нову багатофункціональну сумку: фото

Французький модний будинок Chanel представив Chanel 31 Bag – сумка з ременем на плече, яку також можна носити як клатч, склавши навпіл.

Номер 31 у назві моделі стосується адреси квартири Коко Шанель на вулиці Камбон (rue Cambon), а також до французького вислову "se mettre sur son 31", що означає бездоганний вигляд.

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Вперше сумка була представлена під час осінньо-зимового шоу 2018-2019 в Парижі, де Карл Лагерфельд представив одразу кілька її розмірів – від XS до XL – і кольорів.



Chanel 31 Bag



Chanel 31 Bag

У магазинах Chanel ця сумка з'явиться вже у вересні.

Chanel 31 Bag



Chanel 31 Bag



Chanel 31 Bag