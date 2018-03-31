Чарівна Белла Хадід повертає моду на східні головні убори

Американська супермодель Белла Хадід знялась у колоритній фотосесії для травневого випуску популярного журналу Vogue. Світлини зі зйомок зірка опублікувала на сторінці в соціальній мережі Instagram.

21-річна модель позувала перед камерою в оригінальних образах від стиліста Сіссі Віан. Для глянцю Белла Хадід приміряла східні тюрбани, які додали колоритності її "лукам". Окрім цього, модель постала перед прихильниками у брендовому одязі від Marc Jacobs та Gucci.

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Як відомо, неймовірні знімки зробив знаний фотограф із Франції Патрік Демаршельє. Сама фотосесія відбулась в Японії.

Я вас зачарую,

– прокоментувала знімки Белла Хадід.

За словами стилістів, східні головні убори можуть стати трендом нового сезону після випуску журналу. Колоритні тюрбани в поєднанні з сучасним одягом і справді виглядають розкішно, тому не дивно, якщо модель повпливає на модні тенденції наступного сезону.

Допис, поширений (@bellahadid) 25 Бер 2018 р. о 3:06 PDT

#bellahadid for @voguejapan Допис, поширений Bella Hadid (@bellahnews) 28 Бер 2018 р. о 3:08 PDT

#bellahadid for @voguejapan Допис, поширений Bella Hadid (@bellahnews) 28 Бер 2018 р. о 3:08 PDT

#bellahadid for @voguejapan Допис, поширений Bella Hadid (@bellahnews) 28 Бер 2018 р. о 3:09 PDT