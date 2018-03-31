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Чарівна Белла Хадід повертає моду на східні головні убори

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Белла Хадід знялась у стильній фотосесії
Белла Хадід знялась у стильній фотосесії / Фото із соцмереж

Американська супермодель Белла Хадід знялась у колоритній фотосесії для травневого випуску популярного журналу Vogue. Світлини зі зйомок зірка опублікувала на сторінці в соціальній мережі Instagram.

21-річна модель позувала перед камерою в оригінальних образах від стиліста Сіссі Віан. Для глянцю Белла Хадід приміряла східні тюрбани, які додали колоритності її "лукам". Окрім цього, модель постала перед прихильниками у брендовому одязі від Marc Jacobs та Gucci.

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Як відомо, неймовірні знімки зробив знаний фотограф із Франції Патрік Демаршельє. Сама фотосесія відбулась в Японії.

Я вас зачарую,
– прокоментувала знімки Белла Хадід.

За словами стилістів, східні головні убори можуть стати трендом нового сезону після випуску журналу. Колоритні тюрбани в поєднанні з сучасним одягом і справді виглядають розкішно, тому не дивно, якщо модель повпливає на модні тенденції наступного сезону.

I put a spell on you

Допис, поширений (@bellahadid)

Допис, поширений (@bellahadid)

#bellahadid for @voguejapan

Допис, поширений Bella Hadid (@bellahnews)

#bellahadid for @voguejapan

Допис, поширений Bella Hadid (@bellahnews)

#bellahadid for @voguejapan

Допис, поширений Bella Hadid (@bellahnews)

#bellahadid for @voguejapan

Допис, поширений Bella Hadid (@bellahnews)

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
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