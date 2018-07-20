Чарівна Бріджит Макрон вразила стрункими ногами у міні-сукні: фото

65-річна дружина президента Франції Еммануеля Бріджит Макрон вже давно стала народною улюбленицею, Окрім неймовірної історії кохання, багато шанувальників у всьому світі активно стежать ще й за стилем одягу першої леді Франції.

Еммануель і Бріджит Макрон разом зі збірною Франції з футболу повернулися на батьківщину з головним трофеєм чемпіонату світу. Про це пише видання Daily Mail.

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Перемогу вирішили відсвяткувати в Єлисейському палаці, де подружжя ще раз привітало команду з титулом чемпіонів.

Для виходу Бріджит Макрон віддала перевагу своєму улюбленому бренду – Louis Vuitton. Перша леді Франції одягла темно-синю сукню довжиною вище коліна. Образ доповнили золоті прикраси і туфлі на підборах.